Cum câștigă Mihai Trăistariu un miliard de lei din turism. Secretul cântărețului (exclusiv)

Cum câștigă Mihai Trăistariu un miliard de lei din turism. Care este secretul cântărețului. Îndrăgitul cântăreț a fost nevoit să învețe să facă această afacere în timpul pandemiei, atunci când veniturile din concerte au fost zero.

Îndrăgitul cântăreț Mihai Trăistariu, profesor de matematică de meserie, a dezvăluit cum a reușit, în timp, să-și formeze o clientelă, pentru cele 6 apartamente pe care le deține pe Litoral.

Se bazează pe calcule, dar și pe experiența cumulată în timpul celor câțiva ani de când a intrat pe piață.

De asemenea, Mihai Trăistariu are cereri mari și în perioada de Paște, precum și pentru 1 Mai, pentru cele șase apartamente ale sale din Mamaia Nord. Prețul de închiriere în această perioadă este de 200 de lei pe noapte.

„Am închiriat tot. De pe 14 aprilie, până pe 3 mai. La mine, în perioada asta, este un tarif de 200 de lei pe noapte, un apartament, și toate cele 6 sunt deja luate. Apoi, vine o pauză, iar de la 1 iunie am alte rezervări. În primii 3-4 ani îți formezi clientela. E bine, în perioada aceasta, să lași prețul sub piață, ca ei să te recomande și altora. Apoi, când vezi că e full mărești câte puțin, de la an la an.