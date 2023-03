Mihai Trăistariu încearcă să-l copieze pe Ion Țiriac? „Am dat în total cam 3 miliarde de lei” EXCLUSIV

Mihai Trăistariu, care recunoaște că a avut o copilărie modestă, cu lipsuri financiare, și-a permis, după ce a devenit un artist consacrat, să aibă în garaj cele mai frumoase mașini decapotabile. Artistul ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, cât a investit în marea lui pasiune, dar și cum își păstrează vocea incredibilă, cu care a dat lovitura, la Eurovision, în 2006.

Mihai Trăistariu adoră mașinile, în care a investit nu mai puțin de trei miliarde de lei, potrivit declarațiilor sale pentru Playtech Știri:

„Am avut până acum trei mașini decapotabile. Pe toate trei am dat în total cam 3 miliarde de lei. Prima a fost un Peugeot 206 CC, luat în 2003, în rate, apoi am cumpărat un Porsche, în 2007, am dat și pe această mașină tot cam un miliard de lei, tot în rate, costa pe atunci cam 25.000 de euro.

Le-am ținut, pe ambele, o vreme, în paralel. În Porsche am mai băgat însă vreo 6.000 de euro, căci a venit gri metalizat, din Germania, și, pentru că mi s-a părut cam banală, am mers la o vopsitorie auto, unde am cerut un catalog, ca să-i schimb culoarea.

Am ales violet liliachiu, cu perlă aurie-cameleon. La soare era mov, la umbră era mai albastră. Acum conduc un Volkswagen Eos, pe care l-am luat în 2014, în rate, pe cinci ani, am și terminat de plătit ratele.

Pe toate le-am luat în rate, e mai bine așa, dau banii în timp, e mai ușor, e mai greu să dai toți banii, pe loc. Mai bine îi investești în altceva, eu mai am și școala de muzică din Constanța, și cele șase apartamente din Mamaia, pe care vara le închiriez turiștilor”.