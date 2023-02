Dieta prin care Mihai Trăistariu a slăbit 4 kilograme în 7 zile. Ce nu a mai mâncat

Nemulțumit de valoarea pe care i-o arăta cântarul, artistul a decis să ia măsuri drastice, iar rezultatele au început să se vadă într-un timp record. Dieta prin care Mihai Trăistariu a slăbit patru kilograme în șapte zile nu este deloc ușor de ținut.

Stilul de viață i s-a schimbat mult în cei doi ani de pandemie. Sedentarismul și mâncatul în exces și-au spus cuvântul, iar dovada s-a văzut cel mai bine în momentul în care s-a urcat pe cântar și a văzut că se îngrășase nu mai puțin de zece kilograme. Așa că Mihai Trăistariu s-a hotărât să ia măsuri.

„De la pandemie m-am îngrășat 10 kilograme. Aveam 62 înainte de pandemie, în 2019, cam ăsta e normalul meu unde arăt perfect. După pandemie și doi ani de stat acasă, am ajuns la 72 de la mâncat mult. De la cele 72 de kilograme am ajuns totuși, în decembrie 2022, la 69”, a dezvăluit artistul, potrivit Click! .

Dieta prin care Mihai Trăistariu a slăbit patru kilograme în șapte zile nu este deloc ușor de ținut și nici nu este recomandată de medici. Interpretul recunoaște că se înfometează. Are o singură masă pe zi, la prânz, și face mișcare fizică.

Ieri, de exemplu, am mers pe jos 14 kilometri. Evident că mă doare spatele, mă dor picioarele, mă dor toate cele. Probabil așa pățești peste 40 de ani. (..) La 20 de ani, alergam o oră și n-aveam nici pe naiba. De pe 3 ianuarie m-am reapucat de sală, ca să nu ajungă să curgă pieile pe mine. Și atunci, pielea care atârna aiurea, se trage frumos pe corp și totul arată fit”, a mai spus Trăistariu pentru sursa citată.

Cântărețul își dorește ca până la vară să ajungă la greutatea dorită.

„Vreau să trag grăsimea în câteva luni, până la vară. Mă și înfometez, nu mănânc nimic. Azi am mâncat doar niște fulgi cu lapte, atât.

Ieri am băut numai apă, seara mă durea burta și am băgat niște nuci, alune. Trebuie să mă sacrific puțin. Am ținut și altă dietă acum 10 ani, dar nu funcționează că slăbești și după te îngrași la loc. La mine buba sunt foietajele dulciurile, făinoasele, spaghetele. În fiecare zi îmi luam tiramisu, mâncam dulce și pâine multă. Acum, în loc de dulce bag o linguriță de miere cu propolis”, a adăugat Mihai Trăistariu.