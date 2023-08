Liviu Vârciu vânează actori de la Hollywood, pentru noul film: ”Am și stat la șpriț, negociem!”. Când revine cu nea Marin la Antena 1 EXCLUSIV

Liviu Vârciu a revenit pe scenă, cu trupa L.A., înregistrând un succes uriaș, cu piesa ”Ochii tăi”, chiar și acum, la 25 de ani de la lansare. Dar, în paralel, artistul lucrează și la partea a doua a peliculei sale, ”Zăpadă, ceai și dragoste”. El ne-a oferit detalii, exclusiv pentru Playtech Știri, despre următorul proiect cinematografic, dar și despre colaborarea cu nea Marin, la Antena 1.

Liviu Vârciu a revenit, după 18 ani, pe scenă, cu piesele trupei L.A., urmând a susține un recital și la Râmnicu Vâlcea, la ”We Love Music Festival”, care se va desfășura la Platoul Fețeni, în perioada 18-20 august 2023, și unde vor mai urca pe scenă nume celebre, precum Thomas Anders de la Modern Talking, Willy William, East 17, Snap!, Mr. President, Connect-R, DJ Project x Ioana Ignat, N&D, L.A., Holograf, Pepe, Johny Romano.

Artistul este încântat de acest succes la public:

”Dacă se poartă retro, acum noi suntem retro, nu ne mai dăm pe noutate. Se poartă retro, deci se poartă L.A.! Au revenit și alți artiști dance, AXXA, Body &Soul, Nick de la N&D. Suntem doar doi în trupă, căci Ache (Aurelian Ciocan) muncește, el e plecat din țară, 6 luni cu 6 luni”

Marea lui dezamăgire este că piesa ”Ochii tăi”, care, de altfel, i-a și adus celebritatea, nu a fost niciodată difuzată și la radio. Mai mult, el nu a câștigat nici măcar un leu din drepturile de difuzare:

”Noi n-am fost niciodată pe radio, nu a fost punctul nostru forte. Pe la postul Romantica am mai fost difuzați, cu un blues, de pe un album de suflet, dar, atât. Ne vom zbate pentru drepturile de autor ale pieselor trupei L.A., casa de producție va trebui să se ocupe de asta”, susține Liviu Vârciu.

Liviu Vârciu a prins și gustul cinematografiei, după ce, primul său mare proiect, ”Zăpadă, ceai și dragoste”, din 2021, a înregistrat vânzări record de bilete, fiind difuzat și de Netflix. El vrea să facă și partea a doua a comediei:

Am avut și două discuții cu două vedete, de la Hollywood, cu care am și stat la un șpriț, dar negociem pe buget”, ni s-a mai confesat Liviu Vârciu.

”Eu tot ce vreau, în această perioadă, este să mă concentrez pe partea a doua a filmului ”Zăpadă, ceai și dragoste!”. De o parte din bani am făcut rost, mai am nevoie de restul. Un buget e de vreo 600.000 de euro, pe acolo, cu acești bani aș putea să-l fac.

Prima parte a peliculei a costat circa 400.000 de euro, din care 60% a fost achitat de Liviu Vârciu:

”Nu am găsit la acel moment bani pentru cei din distribuţie. Însă asta înseamnă să ai prieteni buni. Am vorbit cu fiecare dintre ei atunci când am pornit la drum.

Mi-am dorit să am un mixt în distribuţie, şi actori profesionişti, şi oameni care nu au avut niciodată de-a face cu aşa ceva. Aşa au apărut un Pepe, un Alex Velea, un Dan Negru”, ne declara Liviu, în urmă cu doi ani, pentru Playtech Știri.