Mihai Trăistariu a ajuns la ‘munca de jos’. Ce face pentru bani: ”N-aș fi crezut c-o să fac așa ceva”

Mihai Trăistariu spunea că se descurcă în criza sanitară, dar se pare că se alătură artiștilor care sunt nevoiți să se reinventeze și să strângă bine cureaua cheltuielilor care nu sunt neapărat necesare pentru a se putea întreține pentru încă o perioadă. Ce face acum celebrul artist pentru bani?

Ce a ajuns să facă Mihai Trăistariu pentru bani?

Mihai Trăistariu s-a reprofilat ca cei mai mulți dintre artiști care au rămas în pom în această perioadă extrem de dificilă. Celebrul cântăreț care ne-a reprezentat la Eurovision a trecut la munca de jos acum. Vedeta pune gresie, taie cu burghiul și face dulapuri pentru a se putea descurca pe plan financiar, din lipsă de evenimente în contextul pandemic. Mihai a dorit să taie din cheltuieli, iar ceea ce ar fi făcut odinioară un angajat se chinuie singur să pună cap la cap. Pentru a sta în continuare binișor cu bugetul, a preferat să se strduiască și să pună singur gresia la academia sa de artă din Constanța.

”M-am trezit ciufulit, obosit, mă doare spatele, mintea. Am înghițit tone de praf, sunt nebărbierit de 5 zile, toate hainele sunt stropite cu maglavais …De 4 zile pun gresie încontinuu. La sediul nou al academiei mele de arte din Constanța. Mai am de pus azi și gata. Of , în viața mea n-aș fi crezut c-o să fac așa ceva. Dar, când ” oamenii ” îți cer 140 de milioane să-ți pună gresie, îți faci un calcul. ” , a scris Mihai Trăistariu pe Facebook.

„Guvernul actual își bate joc de artiști”

Solistul se simte parte a categoriei care este foarte nedreptățită în această perioadă de Guvern în special. Amintim că în urmă cu câteva săptămâni bune un număr impresionant de artiști de la noi au pus mână de la mână și au adresat autorităților o scrisoare în care li se cere o altă abordare cu privire la domeniul artistic ce are grav de suferit în aceste vremuri.

”Guvernul actual își bate joc de artiști și nu-i lasă să aibă spectacole, să supraviețuiască, să producă niciun leu. Și, colac peste pupăză, primarul Constanței o face pe salvatorul și distruge economia orașului, ținându-ne prizonieri în case, ieșim cu declarații. Așa că, vedeți voi, am învățat subit să pun gresie, să dau găuri cu burghiul, să tai dulapuri și să le pun în pereți. Hai ! Mănânc ceva și fug la treabă ! Azi am de pus plintele ! Urați-mi spor !” , a mai adăugat Mihai Trăistariu, mânios pe situația în care se află alături de colegii e breaslă.