Mihai Stoichiță, înjurături oribile la adresa lui Adi Mutu: „F***-te în gură, Mutule! Te dau afară” – Ce se întâmplă

Adi Mutu, luat în vizor de Mihai Stoichiță! Înjurături ca la ușa cortului pentru selecționer. De unde vin supărările celui care a condus naționala în absența lui Mutu? Sportivul nu poate trece cu vederea.

România U21 a ieșit victorioasă din confruntarea cu Malta U21 în cadrul preliminariilor EURO 2021, scor 4 – 1. Mihai Stoichiță a fost cel care a condus echipa în lipsa lui Adrian Mutu. Acesta a oferit un moment neașteptat fanilor în urma declarațiilor halucinante de la conferința de presă. Șeful Comisiei Tehnice de la FRF a trăit momente intense, iar nervii întinși la maximum și stresul din această perioadă și-au spus cuvântul într-o ieșire neașteptată. Stoichiță a vorbit odios la adresa lui Mutu, înjurându-l ca la ușa cortului din cauza unor nemulțumiri, fără să-și dea seama că microfoanele televiziunilor erau pornite. Totul se petrecea înainte de începerea conferinței. „Bă, dar e ceva… F***-te în gură, Mutule! Dacă nu te dau afară…”, a răbufnit Mihai Stoichiță, conform TV Telekom Sport.

Se pare că o glumă ar fi fost mărul discordiei și ar fi adus în prim-plan înjurătura. Conform gsp.ro, Stoichiță a învolburat apele pe grupul de WhatsApp al staff-ului de la U21, unde ar scris că ar fi mai bine ca naționala să folosească un alt sistem în repriza a doua pentru a marca mai multe goluri. Malta a reușit să înscrie în debutul reprizei, România a marcat de patru ori în prima repriză, dar nu a mai reușit să le aducă motive de bucurie suporterilor după pauză. Mutu a fost înlocuit la ultima încercare a tineretului după ce a făcut contact direct cu Răzvan Rotaru, antrenor secund testat pozitiv cu coronavirus. FRF a decis în cele din urmă să elimine orice risc și să lase echipa pe mâna lui Stoichiță pentru acest meci, cu toate că testul COVID-19 al lui Adrian Mutu arăta negativ.

„L-am felicitat şi am vorbit puţin cu el. I-am spus că sistemul 4-3-2 era mai bun decât 4-4-1, în repriza a doua. În nea Mihai am încredere. Am şi o superstiţie. Înainte de toate meciurile îl pun să vorbească cu echipa și are cuvintele la dânsul.

Adrian Mutu la TV Telekom Sport