Mihai Stoica, șocat de o scenă din vestiarul FCSB. „A venit și l-a lovit”. Cine este jucătorul care a fost dat afară, după o bătaie

Fotbalul oferă multe tensionate chiar între jucătorii care sunt colegi de echipă. S-a întâmplat și la FCSB, așa cum a dezvăluit managerul general al formației patronate de Gigi Becali. Mihai Stoica a dezvăluit că Sulley Muniru a fost dar afară, după ce l-a lovit pe Florin Tănase. Au trecut aproape șase ani de la această întâmplare violentă.

Mihai Stoica vrea ca jucătorii FCSB să se comporte ca adevărați gladiatori pe teren, așa că a recunoscut că a închis ochii în momentele în care unii fotbaliști s-au certat sau chiar au ajuns să se lovească. Managerul roș-albaștrilor a vorbit în premieră despre un conflict în care au fost implicați Gabi Tamaș și Gabi Enache, după un antrenament. Totul a pornit de la fostul fundaș al echipei naționale.

„Tamaș și Gabi Enache au fost aproape de bătaie. Și am apreciat că Enache nu a dat înapoi. Nu s-au bătut, s-au oprit amândoi. Nu e o problemă dacă se ajunge la chestii d-astea.

E OK. Nu e o problemă! Vă dau cuvântul meu de onoare că am prins bătăi și am închis ochii. «Nu știu, nu am văzut. Nu amendez». Sunt bărbați, ce să facă? Să se zgârie pe față? Să se scuipe?”, a declarat managerul FCSB.