Mihai Stoica a făcut circ, în direct, la televiziune. „Ce club a condus Burleanu ca să fie președintele Federației?”

Mihai Stoica a devenit tot mai agresiv. Managerul general de la FCSB s-a supărat după ce a văzut că sunt tot mai mulți cei care îl critică pe Gigi Becali, după ce patronul a decis că nu are rost ca antrenorul principal Leo Strizu să facă deplasarea în Antalya. Conducătorul „roș-albaștrilor” a spus că îi este foarte greu să găsească pentru roș-albaștrii un tehnician cu licența PRO.

Mihai Stoica nu se află în cantonament cu echipa! Nici el, nici Leo Strizu, antrenorul principal adus să fie „paravan” pentru Mihai Pintilii. Managerul general al FCSB a încercat să explice că echipa lui nu încalcă regulamentul, deși în acest moment ședințele de pregătire sunt conduse de Mihai Pintilii, un fostul internațional care nu are nicio calificare și nu deține nici măcar carnet de antrenor.

Principala lui țintă a fost Lucian Burchel, șeful școlii de antrenori, care a spus că va investiga situația.

„E bine că a aflat și Burchel că deținătorul licenței PRO nu a fost anul trecut în cantonamentul Rapidului. Aaa, nu a fost mandatat? Doamne… Mă scuzați… Am frisoane când aud asta.

Ce club a condus Burleanu ca să fie președintele Federației? Ce club a antrenat Burchel de e șeful Școlii de Antrenori? Ce studii are Vochin de e una dintre cele mai importante persoane din FRF? Ce studii am eu care sunt președinte de 30 de ani? Eu am făcut Institutul Politehnic. E drept, am luat note mari…”, a tunat Mihai Stoica.