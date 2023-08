Mihai Stoica a recunoscut că a fost certat cu Gigi Becali: ”A fost puțin supărat pe mine”. Ce l-a deranjat pe patronul de la FCSB

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a recunoscut că a fost certat cu Gigi Becali și vorbit despre relația pe care o are în prezent cu latifundiarul din Pipera. Cei doi nu și-au vorbit deloc câteva zile. Ce l-a deranjat atât de tare pe Gigi Becali.

Gigi Becali și Mihai Stoica nu și-au vorbit după eliminarea FCSB-ului din turul trei al Conference League. Mai mult, patronul vicecampioanei l-a contrat public pe angajatul său pentru că nu a avut încredere în calitățile fundașului Alexandru Pantea.

Mihai Stoica a spus că Gigi Becali a fost și alimentat de unele persoane care și-ar dori ca el să nu mai aibă o relație apropiată cu patronul echipei. Dar cei doi sunt acum în relații bune, iar oficialul FCSB-ului a vorbit despre acest lucru.

„Nu pot fi tensiuni între mine și Gigi, eu sunt angajatul lui. Când deschizi o sticlă de apă minerală, când o deschizi repede, normal că deversează. Dacă o deschizi mai încet, devine apă minerală plată în timp. Era clar că s-a agitat.

Ok, am ieșit oribil cu Karagany. În rest nu prea suntem obișnuiți să ieșim din preliminarii, înainte de play-off. Eu consider că am fost dezavantajați evident de arbitraj!”, a declarat Mihai Stoica, la Orange Sport.