Gigi Becali, tentat să-l dea afară pe Mihai Stoica. „Așa a visat el”. Patronul de la FCSB și-a pus la punct „slujitorul”

Conflict dur la FCSB, chiar și după ce echipa a câștigat cu 2-1 duelul cu Poli Iași și are cinci victorii în cinci meciuri din SuperLiga României. Gigi Becali și Mihai Stoica nu-și mai vorbesc din nou, iar patronul și-a pus la punct angajatul într-o conferința de presă. Omul de afaceri a spus că mai multe declarații ale președintelui Consiliului de Administrație nu sunt adevărate.

FCSB a câștigat cu 2-1 meciul cu Poli Iași, golurile fiind marcate de Ovidiu Popescu și Darius Olaru, din pasele lui Florinel Coman, dar la echipă nu este liniște. Eșecul din „dubla” cu Nordsjaelland, din turul III preliminar Conference League, a lăsat urme adânci.

Gigi Becali le-a reproșat antrenorilor de la FCSB că le-a dat mână liberă și că au greșit schimbările și tactica, iar la câteva ore după meci s-a plâns că cei care conduc echipa nu au vrut să mărească durata antrenamentelor cu o jumătate de oră. Mihai Stoica i-a răspuns ironic și a spus că fotbaliștii nu se pot antrena patru ore. Gigi Becali a ripostat dur, în urma acestor acuze.

„Niciodată n-am zis să facă 4 ore antrenament echipa, așa cum a spus MM Stoica. Cred că a visat el. Eu l-am întrebat pe MM cât durează antrenamentul, mi-a răspuns: O oră jumătate, o oră și 45 de minute!

I-am spus să facă o oră în plus, n-am zis 4 ore! Apoi am scăzut la jumătate de oră în plus, după ce a zis că nu se poate. Atât am cerut.

S-a mirat și Pintilii (n.r. – de ce a spus MM). L-am întrebat și pe Pinti: Bă, v-am cerut eu să faceți antrenament de 4 ore? Pinti a zis ca mine, că o oră în plus le-am cerut. Dacă așa ține minte MM, să fie el sănătos”, a declarat astăzi Gigi Becali.