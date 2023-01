Situație ridicolă în SuperLiga României, după ce FCSB a plecat în cantonament fără antrenorul principal. Cum a explicat Mihai Stoica decizia lui Gigi Becali

FCSB a dat din nou de pământ cu regulamentul din fotbalul românesc. Echipa a plecat în cantonamentul din Turcia fără antrenorul principal, Leo Strizu, cel care a fost adus la echipă doar pentru că are licența PRO și poate fi „paravan” pentru Mihai Pintilii. În fața unui adevărat val de critici, managerul Mihai Stoica a fost ironic, dar apoi a încercat să explice că, de fapt, Gigi Becali caută un nou antrenor.

FCSB este din nou în mijlocul unui scandal. Echipa a plecat în cantonamentul de pregătire din Turcia fără antrenorul principal „din acte”, Leo Strizu. Decizia este una surprinzătoare pentru că Gigi Becali a încercat până acum să păstreze un „aer de legalitate”, în condițiile în care Mihai Pintilii nu are voie să lucreze ca antrenor principal în Liga 1 pentru că nu are licența PRO. Acesta este și motivul pentru care a fost adus Leo Strizu, un tehnician care are această calificare. El a fost trimis la conferințele de presă și la interviuri, dar acum nu a fost luat nici măcar în cantonamentul de pregătire.

Mihai Stoica a fost ironic în momentul în care s-a vorbit despre această problemă. A spus că Leo Strizu a rămas acasă pentru că trebuie să urmărească adversarii, dar apoi a vorbit și un alt caz similar, de la Rapid, când Adrian Matei, antrenorul principal „din acte” la acea vreme, nu a făcut deplasarea într-un stagiu de pregătire.

Mihai Stoica susține că FCSB caută antrenor principal

Mihai Stoica și-a mai domolit discursul când a auzit că directorul Școlii de Antrenori a cerut explicații și a spus că va exista o investigație legată de modul în care Mihai Pintilii se implică la echipă. Managerul FCSB susține că patronul Gigi Becali caută un nou tehnician și din acest motiv Leo Strizu a fost lăsat acasă.

„Nu știm la momentul ăsta dacă va fi tot Leo Strizu sau dacă vom decide ca un alt deținător de licență PRO să stea pe bancă la meciuri. Nu cred că poate cineva să ne oblige ca antrenorul care deține licența PRO să fie cu echipa în cantonament, dacă noi nu știm dacă va continua. Noi nu știm încă, evaluăm situația. Probabil nu va rămâne Strizu. Îl trimitem acolo dacă nu va mai fi? Asta facem acum, căutăm pe cineva cu care să semnăm un contract”, a spus Mihai Stoica la Orange Sport.

Lotul deplasat de FCSB în Turcia

Portari: Ștefan Târnovanu, Andrei Vlad, Alexandru Maxim

Fundași: Valentin Crețu, Alexandru Pantea, Denis Haruț, Joyskim Dawa, Luca Ciobanu, Sorin Șerban, Risto Radunovic, Joonas Tamm, Ovidiu Popescu, Iulian Cristea

Mijlocași: Adrian Șut, Boban Nikolov, Malcom Edjouma, Darius Olaru, Răzvan Oaidă, Mihai Tudor, Vlad Toma, David Popa, Eduard Radaslavescu

Atacanți: Andrei Cordea, Andrea Compagno, Octavian Popescu, David Miculescu, Florinel Coman, Billel Omrani