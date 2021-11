Mihai Petre şi Elwira au decis. Ce vor să facă cu premiul de 30.000 de euro câştigat la Asia Express

Mihai Petre și Elwira au decis ce vor face cu marele premiul de la ‘Asia Express’. Cum și-au propus dansatorii să cheltuiască suma de 30.000 de euro câștigată după finele competiției de aventură de la Antena 1? Fanii au fost surprinși.

Mihai Petre și Elwira au câștigat merele premiu pus la bătaie de Antena 1. Aceștia au format una din cele mai competitive și de temut echipe din jocul de anul acesta, iar în marea finală au câștigat în fața băieților de la Noaptea Târziu. Dansatorul și soția sa au spus ce vor face cu banii pe care i-au câștigat.

Cei doi au luptat din tot sufletul cu toate armele pentru a pleca acasă cu ultima amuletă a sezonului cu numărul 4. Încă de la prima ediție a show-ului de aventură, Mihai și Elwira au subliniat că sunt foarte competitivi și vor să ajungă câștigători.

Iată că totul a fost precum au vizualizat aceștia, iar acum s-au întors cu cei 30.000 de euro acasă după o finală extrem de grea. Fanii fostului jurat de la ‘Românii au talent’ au fost surprinși să-l vadă pe acesta plin de emoții și cu ochii în lacrimi în fața reușitei.

„Eu nu îmi imaginam că o să simt atâta emoție într-un show. Nu m-am așteptat, am avut momente care m-au terminat emoțional. Am avut momente bune, momente rele, momente în care am râs de am murit, momente în care m-am prostit, momente în care am plâns, momente în care am fost sus și apoi jos.

Nu îmi vine să cred că am câștigat pentru că am avut tot felul de momente. Am început bine, am continuat mai puțin bine, dar am terminat cum nu se poate mai bine. Sunt cel mai mândru om acum”, a declarat Mihai Petre.