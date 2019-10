Mihai Pencea, eliminat de la MasteChef. Reacția concurentului față de echipa de la PRO TV

Mihai Pencea Andrei a părăsit competiția Mastercher! Fanii show-ului de gătit sunt extrem de triști de faptul că acesta nu va mai fi în continuare în concurs. Ce mesaje a primit bucătarul de la cei care l-au urmărit cu plăcere în cadrul emisiunii.

Mihai Pencea a fost eliminat de la Masterchef

Fostul concurent al emisiunii de gătit a susținut că este fericit pentru cele învățate, că a reușit să încerce ceva nou, iar că experiența din cadrul show-ului va fi de neuitat. De asemenea, a susținut că oamenii pe care i-a cunoscut la bancurile de gătit sunt speciali. Cel mai probabil, acesta va rămâne prieten cu cei cu care s-a duelat. „Cum am mai spus, am invatat o lectie de viață și am cunoscut niște oameni minunați! Multumesc Masterchef!”, a fost mesajul lui Mihai, după părăsirea râvnitei competiții de gătit. Ce mesaje a primit bucătarul de la cei care l-au privit cu plăcere?

„Mihai Pencea este cel care a părăsit competiția! Felicitări pentru tot ceea ce a reușit și pentru toate preparatele aduse în fața juraților!”

Masterchef (Sursa: instagram.com)

Ce mesaje a primit de la fanii show-ului?

„Felicitări! Baftă pe mai departe în tot ceea ce faci”, „Felicitări! Ai fost un bun concurent. Să nu te lași pe viitor, meriți mult mai mult”, „Ce rău îmi pare…chiar nu voiam să pleci tu. Mult succes în continuare”, „Ai spus niște vorbe mari la final, demne de prestația ta. Eeleganță pe tot parcursul emisiunii. Mult succes în continuare!”, au fost doar câteva din comentariile extrem de frumoase pe care fanii emisiunii Masterchef i le-au lăsat lui Mihai. Cu toate astea, competiția râvnită continuă și fără acesta. Ultimii care au părăsit definitiv show-ul au fost: Daniela, Florin, Patriciu, Anca, Daniela L.