Mihai Neșu are o nouă pasiune. Cu ce se ocupă acum: ”Dacă tot nu ai murit, ce faci? Tot trebuie să fii de folos”

Mihai Neșu are o nouă pasiune. Fostul jucător de fotbal trăiește, de mai bine de un deceniu, țintuit într-un scaun cu rotile. Grava accidentare suferită în mai 2011, la un antrenament al echipei olandeze FC Utrecht, unde evolua, i-a schimbt radical viața. Dar i-a accesat, pe de altă parte, sensuri ale existenței pe care, probabil, nu le-ar fi cunoscut fără acea teribilă întâmplare. Și o forță mentală ce-l face să meargă înainte. Și nu ricum, ci implicându-se în acțiuni caritabile, umanitare, în favorea copiilor cu dizabilități.

Mihai Neșu are o nouă pasiune. În mai 2011, la un contact bărbătesc între fundașul român și colegul său de echipă Alje Schut, piciorul acestuia s-a ciocnit cu gâtul lui Neșu. Din acea clipă cel care câștigase 3 titluri de campion cu Steaua, a devenit un alt om. Unul țintuit într-un scaun cu rotile, paralizat de la gât în jos. O situație asemănătoare cu cea a faimosului interpret al lui Superman, actorul Christopher Reeve. Mihăiță Neșu însuși era, până în acel moment, unul dintre cei mai tari fotbaliști români. La testele fizice, în ciuda aspectului fragil, avea cele mai bune rezultate.

Mihai Neșu, la 28 de ani, a intrat într-un alt univers. Unul în care mai mergea, mai alerga, mai juca fotbal doar în vis. Și unul în care a fost nevoit să găsească un alt rost pentru viața sa. A trecut prin momente cumplite de deznădejde, a fost la un pas de a abandona lupta, dar a reușit să le depășească. Și-a găsit speranța, alinarea, dar și forța în credință. Și în încercarea de a-i ajuta pe cei aflați în situații la fel de dificile ca el. Mai ales, copii. Și se consideră mai fericit decât a fost vreodată, când era un om sănătos.

Fostul fotbalist Mihai Neșu (38 de ani) a făcut câteva destăinuiri emoționante în cadrul unei emisiuni televizate. El a mărturisit că viața lui e mai fericită și mai împlinită acum decât atunci când era fotbalist. Mai ales de când a reușit să înființeze, în Oradea, prin intermediul fundației sale, un centru de recuperare pentru copiii cu dizabilități neuromotorii.

Viața mea e mult mai fericită și împlinită decât atunci când eram sănătos! Dacă m-aș mai naște acum, nu m-aș mai face fotbalist. Sunt lucruri foarte frumoase care îți aduc bucurii, în afară de fotbal. Acum, de când am acest Centru pentru copii cu dizabilități, am o bucurie foarte mare pentru că pot să le fiu de folos. În plus, mi-am redescoperit și pasiunea pentru design și arhitectură.

Mama a fost un arhitect foarte bun și avea tot timpul dorința de a face lucruri noi. Am moștenit de la tata talentul pentru fotbal și de la mama pasiunea pentru arhitectură, design și decorații interioare”, a declarat Neși la Digi 24, în cadrul emisiunii „La cină”.