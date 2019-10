Mihai Morar a fost la Muntele Athos. Ce s-a întâmplat cu prezentatorul Antena Stars când a ajuns acolo

Prezentatorul emisiunii „Răi da’buni” a făcut o vizită unuia dintre cele mai liniștite locuri de la noi. Acesta s-a retras pentru puțină vreme la Muntele Athos, pentru a se liniști. Iată cum a fost experiența sa! Cum s-a simțit acolo a povestit chiar el, într-un interviu pentru Antena Stars.

Moderatorul emisiunii “Răi da’ buni” a povestit, în cadrul unui interviu pentru noua emisiune de la Antena Stars, “Trips & Tricks”, despre experiența de pe Muntele Athos. Sfatul pe care l-a dat Mihai Morar tututror a fost: “Uitați tot și bucurați-vă de ce vi se întâmplă!”. Proaspătul tătic a mărturisit că i-a părut că acolo timpul pare că s-a oprit în loc.

Muntele Athos se află în regiunea gresească Macedonia Centrală, loc unde se află 20 de mănăstiri, 12 schituri și nenumărate chilii călugărești ortodoxe în care trăiesc mai bine de 1.500 de monahi ortodocși. Majoritatea aleg să meargă acolo pentru experiența spirituală și pentru a se putea detașa de tot și toate.

“Nu știu cât timp trecuse. Câteva minute, câteva zeci sau câteva ore. În Athos, oricum, timpul are altă măsură, altă curgere, altă lege. Trăiam, între zidurile schitului vechi de peste 1000 de ani, Povestea pentru care, poate, ajunsesem prima oară pe Munte. L-am întrebat pe călugărul grec care e cel mai frumos cuvânt în limba greacă: ”Nu există, în nicio limbă a Pământului, un cuvânt mai pur și mai frumos decât AGAPI. Agapi is not love. Agapi is more than love. Agapi e iubirea fără niciun interes, e iubirea pe care o dai, fără să aștepți nimic la schimb. Agapi is unconditional true love. Make Agapi, not Love!” Întocmai acestea i-au fost vorbele și nu vreau să i le traduc, a rostit asta fără să respire”

Mihai Morar