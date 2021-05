Mihai Mitoșeru și fosta lui soție, Noemi, au fost surprinși din nou împreună! Cei doi au divorțat după 13 ani de căsnicie, dar se pare că evenimentele bune, dar și cele mai puțin frumoase din viața lor îi fac să petreacă timp unul cu celălalt. Aceștia au surprins pe toată lumea după ce o fotografie în care par extrem de apropiați a fost postată în mediul online.

Dacă în momentul în care Mihai Mitoșeru anunța că va divorța de Noemi toată lumea credea că o să urmeze o perioadă furtunoasă, iată că s-a întâmplat exact opusul! Cei doi au decis să treacă peste problemele ce i-au făcut să ajungă la divorț și să rămână prieteni.

Ba chiar, Mitoșeru a susținut că el și fosta parteneră vor rămâne apropiați toată viața. Cei doi au decis să meargă împreună la mormântul cățelului lor ce s-a prăpădit în urmă cu doar câțiva ani. După acest eveniment trist, foștii amorezi și-au petrecut timpul la un restaurant unde au vorbit vrute și nevrute.

Ieri am fost cu Noemi la mormântul cățelului nostru care a murit acum câțiva ani, după care ne-am dus la un restaurant. Am rămas prieteni pt ca suntem încă doi oameni normali, am plâns, am râs, ne-am simțit bine și atât! Vă mulțumim pt mesajele frumoase și vă asigurăm că vom rămâne prieteni toată viața!”, a scris Mihai Mitoșeru în mediul online.