Ce a făcut Mihai Mitoșeru pentru Teo Trandafir mai fac puțini oameni: „N-am să uit niciodată”

Ce a făcut Mihai Mitoșeru pentru Teo Trandafir. Cei doi sunt prieteni vechi, iar după plecarea lui Bursucu din emisiunea de la Kanal D, locul său a fost ocupat de acesta. Recent, Mihai Mitoșeru a povestit prin ce anume a trecut alături de Teo Trandafir, dar și cum și-a arătat sprijinul într-un moment delicat pentru aceasta.

Mihai Mitoșeru și Teo Trandafir se cunosc de mult, iar pe cei doi îl leagă o prietenie de-o viață. Actorul a povestit și prin ce a trecut alături de vedetă și cum a susținut-o fizic și moral.

Mai exact, la data de 5 aprilie, Teo Trandafir a mers la spital pentru a-și face un control de rutină. Ea fost însoțită de bunul ei prieten, Mihai Mitoșeru.

Teo Trandafir nu se aștepta însă ca totul să dureze atât de mult, astfel că i-a cerut acestuia să plece. Însă Mihai Mitoșeru nu a dorit sub nicio formă să o asculte și deci nu a lăsat-o singură absolut deloc. Teo Trandafir a fost foarte impresionată de gestul lui Mihai Mitoșeru, care a povestit cu mare emoție despre asta.

„M-am dus la spital. Bineînțeles că n-am scăpat de Mihai. I-am dat telefon dinăuntru. I-am spus că mai aveam mult de așteptat. Vă dați seama ce bucurie aveam că m-a așteptat acolo. Când am ieșit era fața lui zâmbitoare. N-am să uit niciodată’, a declarat Teo Trandafir în direct la Kanal D.

Nici Răspunsul prezentatorului nu s-a lăsat așteptat, mărturisindu0i că nu avea cum să nu o însoțească într-un așa moment.

În plan profesional, Mihai Mitoșeru s-a alăturat emisiunii Teo Show, de la Kanal D, motiv pentru care se simte mulțumit.

Mihai Mitoșeru a vorbit și despre cum s-au cunoscut cei doi, în urmă cu aproape două decenii.

„Mă cunosc cu Teo Trandafir de aproape 20 de ani și am vrut să lucrăm de mai multă vreme împreună. Ea a fost într-un fel profesoara mea, pentru că atunci când am intrat eu în televiziune, ea era deja acolo, avea experiență. Am furat meserie de la ea.

Întotdeauna mi-a plăcut Teo Trandafir din toate punctele de vedere, dar în primul rând ca om, este un prieten adevărat care este oricând acolo când ai nevoie. Profesional cred că este de departe cea mai bună femeie din televiziune.

Noi am mai colaborat de-a lungul timpului, am fost des invitat la „Teo Show’, i-am fost ocazional și partener când Bursucu nu a putut fi prezent în platou, așa că pentru mine a fost o bucurie să accept această provocare”, a mai declarat acesta pentru sursa citată.