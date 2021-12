Mihai Mărgineanu, despre nevasta lui: ‘A făcut dintr-un golan scârbos un bărbat’. Ce a mai transmis actorul

Mihai Mărgineanu a oferit fanilor detalii despre soția sa. Celebrul artist a mărturisit că partenera sa l-a schimbat extrem de mult și l-a transformat într-un adevărat bărbat. Ce a povestit vedeta despre femeia care îi este alături?

Mihai Mărgineanu face parte din categoria vedetelor care își ține departe de ochii tuturor viața personală. Acesta vorbește rar despre familie, dar iată că recent a făcut câteva dezvăluiri despre femeia care l-a schimbat total și l-a făcut să devină un adevărat bărbat.

Actorul a povestit fanilor despre momentul în care a cunoscut-o pe partenera sa, spunând că acela a fost unul din cele mai frumoase din viața lui. Artistul a mărturisit că el și partenera de viață au fost vecini de bloc, menționând că la acea vreme erau doar niște copii și nu s-ar fi gândit niciodată că vor ajunge împreună la altar.

Mai mult decât atât, acesta a subliniat și că mama ei era cea mai frumoasă femeie din bloc, iar toți bărbații erau îndrăgostiți de ea, inclusiv tatăl lui.

În schimb, mama ei era CEA MAI FRUMOASĂ FEMEIE pe care am văzut-o vreodată, astfel că toată partea masculină a blocului 29A era îndrăgostită de ea. Inclusiv tatăl meu, iar mama nu avea nicio problemă, pentru că și ea vedea cât de frumoasă era Venera (soacră-mea!)”, a declarat Mihai Mărgineanu, pentru revista VIVA .

„Eu am cunoscut-o pe Andreea în blocul din Pantelimon (aproape de capătul tramvaiului 14), în 1983, eu locuind la etajul 8 și ea la 10, pe aceeași scară. Ea avea 7 ani, eu 14 ani, deci nu mă interesa absolut deloc.

De asemenea, vedeta din serialul de comedie ‘Las Fierbinți’ a dezvăluit și că părinții ei au decis să se mute în anul 1984, iar din acea clipă cei doi nu au mai avut o cale comună. Anii au trecut, iar în 2005 aveau să se întâlnească la o piesă de teatru. Din acele clipe au hotărât că nimic nu îi va mai ține departe unul de celălalt și chiar așa a și fost.

„Doru și Venera, socrii mei, s-au mutat cu tot familionul, prin 1984, pe undeva prin centru, iar eu și Andreea nu ne-am mai văzut aproape 20 de ani. Ne-am reîntâlnit la Teatrul Național, în 2005, la o piesă de teatru.

Ne-am prezentat, ea mi-a zis că mă știe de când eram „mic și figurant (eram foarte figurant când eram mai mic și am păstrat condițiile și pentru când am devenit mai mare). Practic, ne-am adus aminte unul de altul. Categoric, ea a făcut primul pas! Eu eram prea prost ca să am vreo inițiativă. Jur!”, a mai povestit artistul.