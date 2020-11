Mihai Gâdea, dezvăluiri din SUA despre lupta pierdută de Trump. Ce se întâmplă acum este de necrezut

Mihai Gâdea a făcut dezvăluiri din SUA despre lupta pierdută de Donald Trump. Ce se întâmplă acum este incredibil. Mihai Gâdea a prezentat de la Washington, SUA, cele mai noi informații legate de atmosfera care domină America după victoria domocatului Joe Biden, dar și planurile pe care le are Donald Trump și avocații săi. Fostul lider de la Casa Albă nu acceptă înfrângerea suferită, chiar dacă inclusiv soția sa, Melania Trump, i-a recomandat să se împace cu această idee.

După fraudele de la alegerile locale din România, Mihai Gâdea face dezvăluiri despre alegerile prezidențiale din SUA. Donald Trump spune că a fost furat și merge în sintanță

Donald Trump nu se împacă cu ideea că a piedut funcția de președinte al SUA în fața democratului Joe Biden, scrie antena3.ro. Mihai Gâdea a făcut dezvăluiri despre ce vrea să facă Doland Trump împreună cu avocații săi după ce Joe Biden a ieșit mai bine ca el la alegerile prezidențiale, acesta fiind viitorușl președinte al Americii.

Astfel, Donald Trump susține că alegerile au fost fraudate. La fel și partidul Republican, care îl îndeamnă pe reprezentantul lor, Donald Trump, să se adreseze instanței. „Donald Trump nu acceptă nici în momentul de față rezultatul acesta sau ceea ce spune că, de fapt, este o fraudă. În momentul de față, greii Partidului Republican spun că Donald Trump nu ar trebui să accepte acest rezultat și să conteste în continuare în instanță”, a transmis Mihai Gâdea.

Rudy Giuliani, avocatul lui Donald Trump, crede că va avea câștig de cauză în instanță

În plus, avocatul lui Donald Trump, Rudy Giuliani, spune că are acțiunea pregătită și va depune astăzi documentele cu privire la Florida, unde acesta spune că are șanse să câștige.

”Atenție, avocatul lui Donald Trump, Rudy Giuliani, a avut aseară un interviu în care a vorbit despre faptul că are acțiunea pregătită pentru a o depune astăzi în instanță cu privire la Florida, unde acuză că au fost fraude și crede că are o șansă foarte mare să câștige în instanță.

Donal Trump va contesta alegerile din statele cheie

Acest lucru se întâmplă în toate statele cheie unde se va merge cu acțiuni în instanță pentru a încerca să limiteze numărarea votului prin corespondență sau acolo unde a fost numărat acele voturi prin corespondență care nu au fost trimise în timpul legal sau care, de exemplu, ar putea să fie false să fie scoase din această numărătoare. Care sunt șansele, este foarte greu de spus în momentul de față„, a spus Mihai Gâdea.