Mihai de la 3 Sud Est, anunț de ultimă oră despre concerte. Când ar putea fi reluate, de fapt

Mihai Budeanu este foarte entuziasmat de faptul că s-ar putea organiza, din nou, evenimentele și concertele publice în România. Recent, Ministerul Culturii a anunțat, oficial, faptul că vor fi implementate diverse proiecte-pilot care presupun revenirea la normalitatea de dinaintea pandemiei. Când ar putea fi reluate, de fapt, concertele.

Mai exact, autoritățile române vor să redeschidă, pe rând și în conformitate cu legea, restaurantele, localurile și industria evenimentelor publice și private, care presupun participarea a unui grup mare de persoane.

Numeroși artiști s-au arătat entuziasmați de această inițiativă, în special solistul trupei 3rei Sud Est Mihai Budeanu, care abia așteaptă să revină pe scenă:

„Mi se pare un lucru foarte bun. Trebuie să ne vaccinăm ca să putem să facem astfel de evenimente. Știți cum e cu testele rapide, că pot apărea probleme, pot da eroare. Cu vaccinul este mult mai sigur, să putem să dăm drumul, odată, la viață, la normalitate.

Noi artișții am fost cei mai afectați (n.r. de pandemie). Și cred că aceste evenimente sunt binevenite. Eu m-am vaccinat. Eu am făcut și boala, chiar forma foarte gravă, am stat la ATI, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să fiu astăzi în viață. Cred că e singura soluție, în momentele acestea cumplite de pandemie, să ne vaccinăm, ca să putem să avem o viață reală.

Eu cred că undeva în luna iunie o să începem evenimentele. Un pic timid, dar eu zic că vor fi evenimente începând din luna iunie. Și sperăm să continue, iulie, august. Să mergem cât mai mult posibil, adică să dăm drumul la tot. Îmi e dor de evenimente, pentru că noi așa simțim publicul. E foarte greu să ții evenimente online. Dacă publicul nu îl ai aproape de tine, să cânte fiecare vers, nu e ok pentru noi, ca artiști.”, a declarat Mihai Budeanu de la 3SE la Antena 3.