Amintiri groaznice ale lui Mihai Budeanu. Ce a pățit când a fost infectat cu covid-19

Mihai Budeanu, solistul trupei 3 Sud Est, care a ajuns în stare gravă la spital din cauza COVID-19, povestește astăzi cu ochii în pământ despre cumpăna prin care a trecut în urmă cu o lună, când a putut spune ferm că este vindecat. El a învins boala cu o schemă de tratament recomandată de un medic infecționist care lucrează în SUA și care conținea Ivermectină, un medicament controversat. Artistul a primit și plasmă recoltată de la persoane care au trecut prin infecție.

Mihai Budenau, alături de trupa 3 Sud Est și Andra, au fost prezenți astăzi, în emisiunea ”La Măruță”, de la Pro TV, pentru a-și promova noua piesă, ”Jumătatea Mea Mai Bună”, care a venit ca o gură de aer pentru artistul ce în urmă cu câteva luni se zbătea pentru a-și găsi leacul care să-l țină în viață.

„Am stat la ATI, o lună de zile în spital. E greu, nu pot să… Au fost mesaje exagerate, că sunt pe moarte, că am murit. Eu comunicam cu băieţii. Au fost 2-3 zile când era foarte grav şi nu puteam comunica cu nimeni. A fost o cumpănă… La un pas de… Vineri sunt programat la a doua doză de vaccin. După o lună am mers în studio, să vedem cum e vocea, mă temeam să nu rămân fără ea”, i-a povestit lui Cătălin Măruță.

Mihai Budeanu s-a vaccinat cu prioritate din cauza stării grave în care a fost. El s-a programat pentru imunizare la 28 de zile după externarea de pe secția de Terapie Intensivă. I-a fost administrată deja prima doză de Pfizer și urmează ca în 26 martie să efectueze și rapelul. Și soția sa s-a vaccinat pe 15 martie, dar cu serul de la compania AstraZeneca. Atât ea, cât și copiii au fost infectați cu noul coronavirus, dar ei au dezvoltat o formă mai ușoară de boală.

„M-am vaccinat cu Pfizer, prima doză am făcut-o vineri, pe 26 martie fac şi rapelul. Am avut prioritate datorită stării grave pe care am avut-o. Şi soţia mea se vaccinează pe 13 martie, dar cu AstraZeneca. Am rămas după vaccin 15 minute cu două asistente, care m-au recunoscut şi mi-au cerut să facem poze.

La prima doză nu am avut nici o reacţie. L-am făcut la Hârşova, acolo am prins loc, totul foarte organizat. Lumea vrea sa intre în normalitate. Eu unul l-am făcut că aşa am simţit, nu vreau sa mai trăiesc vreodată episodul de atunci. Şi soţia mea şi copiii au avut boala, dar au avut forme uşoare”, spunea artistul pentru Click.