Ce a dezvăluit Andra în direct la Pro TV. Lora și Cove au privit-o uimiți

Andra a făcut dezvăluiri de zile mari în platou la Vorbește Lumea. Ce a dezvăluit soția lui Cătălin Măruță despre Laurențiu Duță. Lora și Cove au privit-o uimiți. Cu ce vești a venit frumoasa jurată de la Românii au Talent. I-a lăsat pe toți mască.

Andra și băieții de la 3SE au lansat melodia primăverii, care se bucură de un imens succes în mediul online. În numai patru săptămâni, piesa a strâns peste 17 milioane de vizualizări, din partea românilor care sunt în căutarea „jumătății lor mai bune”. Invitați în platou la Vorbește Lumea, Andra le-a mărturisit Lorei și lui Cove că este foarte mulțumită și fericită de faptul că acest proiect a fost dus până la bun sfârșit, colaborarea lor fiind una de top.

Jurata de la Românii au Talent a făcut o dezvăluire care i-a lăsat fără cuvinte pe Lora și Cove. Se pare că Andra ar fi încercat de mult timp să colaboreze cu băieții de la 3SE, rugându-l pe Laurențiu Duță să-i scrie o piesă, însă lucrurile s-au desfășurat în așa fel încât nu au reușit să cânte împreună până acum.

Andra, Laurențiu Duță și Mihai Budeanu au povestit prin ce experiențe au trecut atunci când au fost infectați cu virusul COVID-19, spre neliniștea frumoasei Lora, care a mărturisit că s-a simțit foarte rău după ce a fost imunizată cu a doua doză de vaccin anti-COVID și speră să nu aibă probleme pe viitor, iar organismul ei să fi produs suficienți anticorpi pentru a o feri de boală.

Laurențiu: Eu am avut o forma ușoară de Covid, la mine a debutat boala cu o tuse seacă, la fel ca la Mihai.

Andra: Și eu am tușit, mă durea aici în piept.

Lora: Eu m-am vaccinat, am fost copil cuminte, nu am fost pe nicăieri și sper să nu se întâmple nimic. După rapel m-am simțit atât de rău timp de 24 de ore și am zis că Doamne fereste! Nu vreau să trec prin așa ceva.