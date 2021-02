Mihai Constantinescu, ultima discuție cu fosta soție, înainte să moară. Ce i-a spus Mihaelei (exclusiv)

Mihai Constantinescu a murit pe data de 29 octombrie 2019. Mihaela Constantinescu, prima lui soție, îi va purta mereu amintirea în suflet. ”Mihai a fost un om de o inteligență sclipitoare, un mare talent, un OM al lui Dumnezeu! L-am iubit, l-am apreciat și l-am respectat toată viața mea, și o voi face până la sfârșitul zilelor mele!”, a spus Mihaela Constantinescu pentru Impact.ro.

Mihaela Constantinescu a fost mereu alături de artist, chiar dacă cei doi nu mai format un cuplu. Aceasta a mărturisit că între ea și Mihai a fost mereu o iubire necondiționată și că iubirea a îmbrăcat diferite forme.

De altfel, Mihaela Constantinescu a povestit și care au fost ultimele cuvinte pe care artistul i le-a spus.

”Am vorbit la telefon cu câteva ore înainte de începutul sfârșitului. Era duminică și era trist, dezamăgit și îngrijorat, pentru că nu se simțea bine. Am vorbit de mai multe ori în acea zi. La ultimul telefon, mi-a spus că “dacă lucrurile legate de sănătatea lui nu se ameliorează, el va pleca”. Am simțit atunci că se va întâmpla ceva grav, dar nu m-am gândit nici măcar o secundă la moarte. Am continuat să mă rog, așa cum am făcut tot timpul, sperând într-un miracol… Da, am păstrat câteva obiecte din casa noastră, cel mai important fiind o icoană superbă cu Iisus. Bineînțeles că păstrez verigheta. Este un obiect sfânt pentru mine. Ne-am căsătorit din dragoste, tineri, frumoși, fericiți. Pe verighetele noastre, este scris “Mihai și Mihaela”, a spus aceasta pentru sursa citată.