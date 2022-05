Mihai Bobonete i-a desființat pe Nicușor Dan și pe Clotilde Armand. Ireal cum arată strada pe care merge zilnic

Mihai Bobonete, juratul de la Românii au Talent, i-a desființat pe Nicușor Dan și pe Clotilde Armand. El a făcut publică, pe pagina de Facebook, strada pe care trebuie să meargă zilnic împreună cu copiii săi, o stradă din nordul Capitalei, neasfaltată și plină de noroi. Iată ce le-a transmis Mihai Bobonete celor doi primari.

Mihai Bobonete nu s-a mai putut abține și a scris un mesaj pe contul de Facebook, adresat primarului General, Nicușor Dan, și lui Clotilde Armand, Primarul sectorul 1 al Capitalei. El a postat și imagini cu strada neasflatată, invadată de noroi, pe care trebuie să o parcurgă zilnic împreună cu cei doi copii ai săi care îl întreabă neîncetat de ce nu vine nimeni de 10 ani încoace să asfalteze. Mesajul comediantului este redat în rândurile de mai jos.

Domnul Nicușor, eu știu că aș face surf, dar nu am placă și mai știu unele lucruri, dar nu am chef și mi-e și scarbă să vi le spun că sigur găsiți o scuză la toate. Doamna Clotilde, sunteți cel mai degeaba.” , a fost mesajul lui Mihai Bobonete adresat celor doi edili.

Mesajul lui Mihai Bobonete a fost distribuit de aproximativ 200 de persoane în mediul online și a generat mai multe comentarii în spațiul virtual.

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, i-a dat și ea un răspuns actorului, venind cu o explicație pentru situația expusă.

„Bună ziua. Această porțiune aparține de Primăria Capitalei iar Primăria Sectorului 1 nu are cum să intervină. Nu are cadru legal. Anul trecut am mai reamintit asta. Acum, pentru disconfortul creat eu sunt pregătită să îmi cer iertare tuturor locuitorilor din zona asta. Dar scuzele mele nu vor asfalta drumul și nici nu vor folosi. Așa că am sunat la Administrația Strazilor să se ocupe de drum.

Să nu se mai repete situația voi propune Consiliului local un proiect de hotărâre prin care să preluăm noi strada Jandarmeriei la Sectorul 1.

Profit de ocazie să reamintesc că am mai propus Consiliului local preluarea mai multor străzi cu probleme aflate în Sectorul 1 pentru modernizarea lor, dar alianța PSD și PNL au refuzat sistematic să voteze. Rezultatul? Degeaba – așa cum bine spuneți.”, a fost răspunsul lui Clotilde Armand la postarea lui Mihai Bobonete.