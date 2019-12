Mihai Bobonete are milioane de fani, dar recunoaște că din două facultăți nu a mai terminat niciuna. Ce studii are actorul

Cunoscutul Bobiță din Las Fierbinți a reușit să cucerească milioane de români, care îi urmăresc aventurile sale, dar și pe cele ale colegilor din serialul de comedie, difuzat pe PRO TV. De curând actorul a făcut dezvăluiri total neașteptate, când a admis ce studii are. Chit că se laudă cu câteva roluri care l-au propulsat la statutul de celebritate, acesta spune că nu se mândrește cu faptul că nu a terminat facultatea și are doar liceul.

„Singurul om care m-a îndemnat a fost Octavian Strunilă , care este și nașul meu. Iar lui i-a venit ideea asta nebunească atunci când eram la Costinești. Băusem toată noaptea și dimineața a zis: „Nu vrei să te faci actor?”. Eram deja anul al patrulea la Electrotehnică, la Craiova și am renunțat și am venit la București brusc. A fost o decizie de moment. M-am pregătit pentru admitere cu Strunilă, el m-a învățat bine monologuri, o poezie, două și cam aia a fost. Am intrat din prima, da”, și-a amintit Mihai Bobonete, potrivit libertatea.ro .

Deși a început studiile în cadrul a două facultăți, actorul s-a lăsat de astfel de activități educaționale, pentru că a devenit tot mai popular, fiind decizia lui de a abandona totul. Nefiind constrâns de nimeni și de nimic, Mihai Bobonete a hotărât să își încheie studiile mai devreme, după cum a mărturisit chiar vedeta de la PRO TV.

„Nu aș putea spune că am un actor care să îmi fie mentor, dar am niște preferați, cum ar fi Mimi Brănescu, care este și scenaristul serialului „Las Fierbinți”, dar este și un actor deosebit. Eu nu am terminat Actoria, am făcut un an și am plecat. Nu sunt legitimat de nici un fel. Cred că a fost o neînțelegere din ambele părți. Nici facultatea nu m-a plăcut pe mine, nici eu nu am plăcut-o pe ea. S-a întâmplat și la Electrotehnică. Deci eu am liceul la bază, nu mă laud cu asta, dar așa s-a întâmplat. Și a trebuit să fur trucuri de la colegi care au făcut școli, m-am inspirat, dar am și talent”, a mai completat actorul Mihai Bobonete.