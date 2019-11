Cum i-a prins sfârșitul de an pe Mihai Bobonete, Bobiță din ”Las Fierbinți”, și familia sa? Actorul de la PRO TV a fost în culmea fericirii.

Drumuri, show-uri, filmări, însă puțin timp pentru cei dragi. Mihai Bobonete, actorul care îl interpretează pe Bobiță în serialul de comedie ”Las Fierbinți” de la PRO TV este un om ocupat. Pe lângă filmările pentru serial, noul sezon fiind deja pe drum, și spectacolele de stand-ul comedy, comediantul dublează voci pentru filme. Mai nou, îi putem recunoaște timbrul lui Olaf, omul de zăpadă din filmul de desene animate ”Regatul de Gheață 2”.

Pelicula a avut premiera pe 22 noiembrie 2019, iar filmul a putut fi vizionat în formatele 3D IMAX, subtitrat și dublat. Actorul a venit la debut cu toată familia sa.

„Suntem foarte bucuroşi că am pus vocea lui Olaf şi a doua oară. E dificil de pus voci, iniţial am crezut că este o joacă de copii şi mă gândeam că e foarte amuzant să te prosteşti. De la primul Olaf de acum câţiva ani am învăţat cât de dificil e, chiar mi-am pierdut vocea. Trebuie să ştii cum e. Actorii profesionişti, Pavel Bartoş şi Şerban Pavlu, au o pregătire, nu ca mine. Este dificil, la mine s-a nimerit. M-am bucurat, am văzut filmul şi ştiu cum va fi primit, mi-ar fi părut rău dacă nu pun vocea pentru Olaf”, a spus Mihai Bobonete pentru Click!