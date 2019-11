Fosta vedetă PRO TV Octavian Strunilă trece prin momente grele. Și-a pierdut casa și are datorii uriașe

Octavian Strunilă se află într-o perioadă extrem de grea. Acesta abia dacă-și mai poată întreține familia, și-a pierdut casa și este îngropat în datorii. Ce s-a întâmplat cu actorul și cum a ajuns în această situație?

Octavian Strunilă a devenit cunoscut datorită celebrelor telenovele Inimă de țigan și State de România, deși are o carieră strălucită și în teatru și a avut de-a lungul anilor numeroase roluri importante. Cele două telenovele l-au propulsat spre alte producții care au fost extrem de bine primite de români: Numai iubirea, Lacrimi de iubire, Moștenirea sau Tanti Florica. Din păcate, la fel cum au dispărut contractele sale, așa s-au dus și banii. Actorul a mai fost parte a unui proiect extrem de comic ce l-a avut moderator pe Mihai Bobonete. Show-ul se numea Jocuri de celebritate și îi avea în prim-plan pe Strunilă și pe Paul Ipate.

Se pare că nu a avut noroc nici cu acesată emisiune, pentru că la scurt timp a încetat să mai apară pe micile ecrane. Acum, actorul și-a pierdut casa în care a investit zeci de mii de euro pe care i-a împrumutat de la bancă. Ar fi vorba de 80.000 de euro, conform cancan.ro. Deși pentru un timp ratele nu au constituit un motiv de îngrijorare, veniturile s-au tot diminuat, așa că nu le-a mai putut plăti. În acest context, ratele restante s-au aglomerat, iar locuința i-a fost scoasă la vânzare prin licitație.

”Dacă în anul 2010 am avut venituri de 296.302 lei, iar în anul acordării creditului, 2011, am avut venituri de 158.737 lei, anii următori au dus la o scădere de 90% a acestora. În anul 2012, am avut venituri de 21.119 lei, iar în tot anul 2013 am avut venituri de 14.584 lei. Acest aspect a determinat atât imposibilitatea achitării creditului, cât și imposibilitatea asigurării minimului necesar pentru traiul familiei.

Raportat la atitudinea instituției de credit trebuie avute în vedere de asemenea câteva aspecte: rapiditatea declarării scadenței creditului, la un an de la acordare, în condițiile în care restanțele nu erau mari, iar eu eram clientul băncii din anul 2007; evaluările apartamentului în vederea acordării creditului au fost făcute de către intimata-pârâtă, iar la doi ani de la evaluare imobilul a fost vândut la aproape jumătate din valoare”

Octavian Strunilă (Sursa: cancan.ro)