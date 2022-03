Mihai Bobonete, anunț șoc la Românii au talent: ‘Un potențial câștigător’

Lucian Pășcan are 41 de ani și este pompier de 15 ani. Acesta declară că are două pasiuni, și anume, fotografia și muzica. Nu a făcut lecții de canto, nu a avut niciodată un profesor care să îl îndrume, ci este autodidact în această pasiune. La Românii au Talent, sezonul 12, ediția din 4 martie 2022, a venit din Miercurea Ciuc să încânte publicul cu talentul său.

Lucian Pășcan a cântat pe scena Românii au Talent. Momentul său plin de sensibilitate nu i-a lăsat indiferenți pe jurați. Cei patru au avut numai cuvinte de laudă.

Și nu cunosc niciunul dintre ei care să nu aibă ceva aparte. La tine am văzut în seara aceasta vocea. Și am auzit-o. E foarte bine că ai venit să arăți întregii țări ce poți să faci și e foarte bine că ai ajuns la noi în seara asta și te-am auzit. Atât de simplu și atât de frumos a sunat tot momentul ăsta, mi-a mers la inimă.

Mihai Bobonete: Lucian, pe lângă faptul că ai o meserie și voi toți pompierii sunteți oameni care sunteți făcuți să dăruiți mai mult altora decât vouă, trebuie să spun că majoritatea prietenilor mei care sunt pompieri, și am foarte mulți prieteni pompieri, au și o altă pasiune sau un alt talent.

Andi: Ai surprins exact esențialul, Andra. E foarte plăcut când oamenii vin să dăruiască și aici, eu cu asta am rămas. Lucian a venit de la Miercurea Ciuc să ne dăruiască trei minute de emoție din partea lui. Și le-am primit cu drag și sper să putem să ți le întoarcem și noi sub forma pe cred eu că o aștepți.

„Andra: Fain, simplu, din suflet, așa mi s-a părut. Nimic complicat, simplu, frumos, cu emoție, asta am simțit și i-am surprins pe câțiva din public care au închis ochii și s-au lăsat duși de muzică și de vocea ta. Foarte frumos.

Lucian Pășcan a trecut în etapa următoare cu patru de DA. Mihai Bobonete îl vede deja ca pe un potențial câștigător al sezonului cu numărul 12 și le-a explicat și colegilor săi de ce:

„Și să știi că va fi foarte apreciat și de publicul de acasă pentru că eu cred noi fiind un popor de oameni muncitori, majoritatea având câte o meserie într-un anumit domeniu, noi tot cântăm.

Că mai cânți sub duș, că mai cânți pe stradă, că mai fluieri, că și fluieratul ăsta așa a pagubă tot talent e. Știi că mă gândeam când cânta omul ăsta, poate fi un potențial câștigător. Este un om care vine din popor, care are o meserie și care a venit să ne arate că are un talent”, a conchis Mihai Bobonete.