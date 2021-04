Mihai Bendeac și Victor Pițurcă, întâlnire de gradul 0 în magazin. Ce s-a întâmplat imediat: ”A fost oribil!”

Mihai Bendeac este extrem de iubit, mai ales pentru rolurile pe care le-a jucat de-a lungul timpului și pentru felul în care a imitat personaje importante precum Gigi Becali, Victor Pițurcă sau Leonard Doroftei.

Acum, actorul a povestit că s-a întâlnit cu Victor Pițurcă, din întâmplare, într-un magazin, însă selecționerul l-a făcut pe Bendeac să se simtă penibil.

Invitat la GSP, Bendeac a povestit exact ce s-a întâmplat și cum s-a întâlnit cu Victor Pițurcă într-un magazin de haine.

„Am avut o întâlnire într-un magazin. Eu cred că s-a făcut că nu mă cunoaște. Era într-un magazin de cravate, de lux, de pe Calea Victoriei (…) Știam că băieții dânsului se uită la mine. Am vrut să mă duc să-l salut pe om, să văd cum reacționează. Am intrat și m-am dus direct la dânsul. „Bună ziua, sper că nu v-ați supărat?!”. „Pentru ce?”. „Pentru faptul că vă imit”. „Cum mă imiți?”. Am început că pe mine mă cheamă, așa și cutare… S-a făcut că nu mă cunoaște, că n-a auzit niciodată de mine. M-am simțit penibil, a fost oribil și-am ieșit de acolo. Nu cred nici până în ziua de astăzi că nu văzuse nicio parodie sau că nu auzise de undeva de această parodie”, a spus actorul.