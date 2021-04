Mihai Bendeac s-a vaccinat astăzi. Alegerea surpriză a vedetei: ‘Mă orientez după câștigătorii de Nobel’

Controversa din jurul vaccinului AstraZeneca continuă, inclusiv în România. Cu toate astea un număr important de pacienți au decis să se vaccineze cu acest vaccin. Printre cei mai recenți vaccinați cu AstraZeneca este și actorul Mihai Bendeac.

Unul din cei mai urmăriți actori pe rețelele de socializare, Mihai Bendeac, a anunțat astăzi că s-a vaccinat. Surpriza a venit atunci când a dezvăluit vaccinul, fiind vorba de controversatul vaccin AstraZeneca, despre care au apărut tot mai multe informații contradictorii legate de efectele secundare severe.

Se pare că acest aspect nu l-a demoralizat pe Mihai Bendeac, iar decizia de a se vaccina cu AstraZeneca a venit ca o surpriză, actorul declarând că ”Am încredere în ştiintă, am avut mereu încredere în ştiinţă”.

”Am încredere în ştiintă, am avut mereu încredere în ştiinţă. Până la urmă, o alegere de genul acesta nu mi se pare că ține neapărat de inteligență. (..) în cazul în care acest virus ar fi atacat, să spunem, cataracta și cei care erau afectați ar fi orbit, oare cum ne raportam noi cu toții la medici și la știință?!

Anul trecut, în luna martie, Mihai Bendeac anunța la Antena 1 că ar fi contractat virusul SARS-COV-2. Nu s-a știut despre acest aspect până când actorul nu a vorbit despre asta într-una din edițiile de ”iUmor”, emisiunea fiind înregistrată în izolare.

Într-un dialog cu Delia și Cheloo, Mihai Bendeac le-a povestit cum și-a dat seama că ceva nu este în regulă, ulterior făcând și testul, acesta ieșind pozitiv la infecția cu covid. Cei doi parteneri de emisiune au fost la fel de surprinși ca și fanii actorului la aflarea veștii.

”Ce m-a frapat pe mine e că eram absolut normal, iar în decurs de cinci minute aveam toate simptomele. Am luat virusul acum două luni, ceea ce înseamnă că între timp ar trebui să fiu super clean. Mă bucur foarte mult că am făcut acest clip pentru că eu am vrut să vorbesc despre asta.

Şi e nasol că oamenii se gândesc că ar fi stigmatizaţi. E o tâmpenie, cred că ar trebui să trecem împreună prin această chestie şi că ar trebui să învăţăm foarte multe lucruri, dar, din păcate, nu ştiu dacă o vom face”, declara Mihai Bendeac la ”iUmor”.