Mihai Bendeac și-a împărtășit un secret cu fanii lui. Ce mărturisire le-a făcut, nimeni nu știa

Mihai Bendeac a împărtășit cu fanii un secret aparte. Ce mărturisire a făcut cunoscutul jurat de la iUmor? Nimeni nu știa de aceste lucruri. Ce a dezvăluit iubitul actor pentru cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare?

Cunoscutul jurat al emisiunii „iUmor” a surprins pe toată lumea cu o postare recentă pe rețelele de socializare. Actorul le-a arătat fanilor săi o fotografie din urmă cu 23 de ani, moment în care se afla tot în vizorul unui public, în timp ce primea aplauze pentru o reprezentație.

Imaginea are o amintire aparte, fiind de la primul său spectacol de teatru. Desigur că vedeta nu s-a putut opri doar la a dezvălui poza, așa că a acompaniat-o și cu un mesaj emoționant. Din păcate, postarea sa revine cu un dedesubt trist, azi fiind Ziua Mondială a Teatrului.

Tocmai de ziua lui, teatrul nu are actorii pe scenă și i-a și avut departe aproximativ un an. Anul în care omenirea s-a obișnuit cu pandemia a coinicis cu anul în care artiștii au suferit foarte tare.

„Această fotografie are 23 de ani… Primul spectacol de teatru cu trupa înființată în liceu. Astăzi, 27 Martie 2021, este cea mai tristă Zi Mondială a Teatrului din viața mea. Atât am de spus”, au fost cuvintele lui Mihai Bendeac.

Mulți dintre internauți s-au mirat să-l vadă pe acesta în tinerețe, pe când avea păr. Majoritatea românilor care sunt deja obișnuiți cu imaginea sa îl știu parcă de o eternitate chel, așa că a fost greu de imaginat pentru câțiva că vedeta a avut cândva o podoabă capilară chiar de invidiat.

„Cu Delia mă știu de 6-7 ani. L-am cunoscut și pe Răzvan, soțul ei, și fiind o fire destul de sociopată de felul meu, prefer să mă duc la el în cluburi când ies să mă pun în cap. E un mediu oarecum controlat. Și atunci mă simt în siguranță în momentul în care pic. I-am fost chiar cavaler de onoare Deliei la nuntă. Răzvan mi-a propus și am zis da. După care maică-mea mi-a zis: „da´ știi că trebuie să intri în biserică, nu? Eu nu intru niciodată în biserică. În mo­mentul ăla mi-a picat fața, dar mi-a fost jenă să refuz. Așa că m-am împopoțonat, am ținut o lumânare în mână, am stat în biserică o oră și ceva, iar la nuntă, pro­babil și pe fond de stres, am băut câteva pahare și m-am îmbătat. Am încercat să ascund, dar la un moment dat Răz-van a venit la mine și mi-a zis: „a venit momentul. Trebuia să țin un toast. Am zis cel mai aberant speech cu putință”

Mihai Bendeac