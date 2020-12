Mihai Bendeac se dezbracă de secrete. A vorbit liber despre trauma vieții sale

Mihai Bendeac se dezbracă de secrete în fața lumii întregi. Vorbește liber despre trauma vieții sale în cartea pe care o va lansa astăzi, 10 decembrie. Cartea lui Mihai Bendeac se numește „Jurnalul unui burlac: Conversații cu mama”.

Mihai Bendeac lansează astăzi cartea „Jurnalul unui burlac: Conversații cu mama”. Ce va conține noul volum

Mihai Bendeac s-a apucat să scrie o carte care se numește „Jurnalul unui burlac: Conversații cu mama„, scrie click.ro. Cartea conține anumite momente din viața îndrăgitului actor, unele la limita sexualității, dar și cea mai mare traumă a vieții sale, după cum a anunțat.

”Sunt legate de absolut orice fel de subiect pe care l-am abordat. Și am abordat foarte multe subiecte. E o carte care sigur că are zone de emoție, dar sigur că are și niște zone extrem de ireverențioase. Are și zone sau accente poate vulgare pentru unii, în anumite momente. Are și zone, poate, șocante sau derajante pentru alții.

Mihai Bendeac spune că nu are talent de scriitor

Nu mi-aș permite vreodată să mă laud cu vreun fel de calitate scriitoricească, dar singura chestie cu care mă pot lauda și mă pot uita în oglindă și să îmbrățișez chestia asta, este faptul că am scris foarte sincer. Extrem de sincer, iar pentru mine a fost o terapie.

Chiar dacă o terapie destul de dură în anumite momente, pentru că au fost vreo două-trei capitole care m-au chinuit foarte mult. Sunt niște traume din trecut pe care nu prea mi-aș fi dorit să le revizitez. Dar am făcut asta și m-am bucurat pînă la urmă”, a declarat Mihai Bendeac.

Ce va face Mihai Bendeac cu banii încasați din vânzarea cărții sale

Cartea lui Mihai Bendeac este lansată chiar astăzi, 10 decembrie, iar încasările vor merge integral către cauze umanitare, după cum a anunțat îndrăgitul actor.

”Nu. Cred că atunci m-a întrebat cineva la lansarea cărții lui Codin Maticiuc dacă vreodată o să scriu o carte. Și am zis că o dată în existența mea o să mă apuce această nebunie.

Mihai Bendeac nu credea că va scrie cartea așa de curând

Dar n-am înaintat un termen atunci și în același timp consideram că treaba asta se va întâmplă peste mult mai mult timp decât s-a întâmplat, de fapt, din multe puncte de vedere. Adică știindu-mi programul, felul de a privi lucrurile și așa mai departe.

Dar acum am fost cumva obligat să fac asta. În același timp, îți spun sincer, că nu știu dacă vreodată o să am puterea să parcurg acest drum, pentru că a fost mult mai greu decât mi-aș fi închipuit. A fost extraordinar de greu, poate cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată. Și am făcut lucruri destul de grele de-a lungul timpului”, a declarat Mihai Bendeac.

Mihai Bendeac povestește în carte despre trauma din viața lui

Actorul a povestit ce se va mai regăsi în cartea sa. ”Dar sunt în același timp și 6 capitole, între care patru se numesc „Jurnalul unui burlac”, și unde povestesc chestii, să zicem, mai dubioase, intime, la limita sexualității și unde nu urmează o conversație cu mama.

Dar și două capitole în care sunt scrise niște lucruri pe care nici ei nu i le-am spus vreodată. Sau mă rog, nu i le-am spus la nivel de detaliu. Iar unul dintre ele este cumva și motivul pentru care am scris cartea. Am vrut să scriu cartea pentru acest capitol care se numește „cel mai trist capitol” și care este o traumă foarte puternică care pe mine m-a afectat în copilărie. Când eram în clasa a șaptea, mă rog”, mai povestește Mihai Bendeac.