Mihai Bendeac, mărturisiri intime despre Denise Rifai. Ce a putut să spună despre vedeta Kanal D

Mihai Bendeac s-a decis să facă dezvăluiri surprinzătoare chiar despre Denise Rifai! Actorul a acceptat invitația lui Cătălin Măruță și a participat la podcast-ul prezentatorului de televiziune, unde și-a uluit fanii cu anumite detalii din viața lui.

Mihai Bendeac mărturisea, în trecut, că nu își dorește să participe la podcast-ul lui Cătălin Măruță, chiar dacă prezentatorul de televiziune l-a contactat de mai multe ori. Se pare că situația s-a schimbat radical, iar actorul a acceptat provocarea și i-a lăsat pe fani să afle lucruri noi despre el.

Acesta a discutat atât despre cariera lui, dar și despre viața amoroasă. O anumită dezvăluire i-a luat prin surprindere pe fanii actorului, mai ales pentru că acesta a discutat despre o cunoscută prezentatoare de televiziune de la Kanal D, anume Denise Rifai.

Cu acestea fiind spuse, juratul de la iUmor a mărturisit în podcast-ul lui Cătălin Măruță că are fantezii cu Denise Rifai. De asemenea, în stilul propriu, Mihai Bendeac a lăudat silueta vedetei de la Kanal D.

„Mamă, cât de bună e Denise Rifai! Nu pe întrebări, neapărat. E bine rău! Am fantasme sexuale cu ea. Îți vine s-o iei și s-o pui acolo pe masă!”, a zis Mihai Bendeac.

Mai mult, Mihai Bendeac a discutat și despre relațiile pe care le-a avut până la vârsta de 38 de ani. Juratul de la iUmor a explicat că reușește să se îndrăgostească extrem de repede, însă sentimentele pe care le are la început față de o persoană dispar într-un timp scurt.

„Am avut până acum, la 38 de ani, doar trei relații mari și late. Cea mai lungă a fost de un an, alta a fost de trei luni și ultima a fost când aveam 27 de ani și a durat doar o lună. De la 19 ani, ochii mei nu mai văzut prezervative.

Mă mir că am scăpat până acum. Am avut Chlamydia de vreo două ori. Mie nu mi-e frică de pastile, am luat tot ce e pe fața pământului. Am luat și Viagra. Dar nici analize nu am curaj să fac de șase ani! Eu am o problemă mare cu relațiile.

Mă îndrăgostesc tare de tot la început. 24 de ore sunt artificii, se consumă tot. După care se duce tot! Asta e problema mea!”, a mai zis el.