Mihai Bendeac a surprins-o pe Bella Santiago: ‘Te rog să nu înveți perfect românește, ești așa drăguță când vorbești stricat’ EXCLUSIV VIDEO

Bella Santiago este de origine filipineză și locuiește în România de câțiva ani. Frumoasa cântăreață din Filipine a devenit cunoscută publicului larg datorită emisiunii X Factor, fiind desemnată câștigătoarea celui de-al optulea sezon. Parcursul său în România a fost unul fascinant. Nu doar pe plan profesional totul îi merge ca pe roate, ci și pe plan personal, căci aici și-a găsit și sufletul pereche. În exclusivitate pentru Playtech Știri, artista ne-a dezvăluit cât de repede a învățat limba română, căci în 2016, când a venit în țară, vedeta nu știa deloc limba.

Bella Santiago a venit în România în anul 2016 pentru a impresiona întreaga țară cu vocea sa inconfundabilă, ajungând în finala Românii au Talent, iar ulterior, în anul 2018, solista a câștigat competiția X Factor, lăsând pe toată lumea cu gura căscată, datorită talentului său. În exclusivitate pentru Playtech Știri, vedeta ne-a spus cum a reușit să învețe limba română. Mai mult decât atât, ne-a spus ce simte atunci când lumea se amuză de modul în care vorbește română.

“Când am venit în România nu știam deloc românește. Când am intrat la X Factor trebuia să învăț limba, am învățat singură, am cătat pe Google Translate, vorbeam cu prietenii în română, iar dacă nu înțeleg, dechid caietul, notez, întreb. Am ambiție. Am învățat mult și cu soțul meu, elm ă corectează, dar uneori nu mă corectează, că mai râde de mine. A zis că sunt foarte drăguță și voia să corecteze. Nu mă supăr când râde lumea de mine, știu că nu este limba mea maternă. ”, ne-a declarat Bella Santiago în exclusivitate pentru Playtech Știri.