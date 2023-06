Bella Santiago, în lacrimi în fața Ilincăi Vandici: ”Mama mă sună și spune: Te iubesc, dar să știi că nu mai am bani”

Bella Santiago a făcut un pas important în viața sa. Artista s-a măritar cu iubirea viețiim doara că la marele eveniment a lipsit una dintre cele mai importante persoane din viața artistei.

Cunoscută în urma debutului său de la “X Factor”, dar și a participării în cadrul show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, Bella Santiago este foarte fericită și pe plan personal. De proveniență este din Filipine și are vârsta de 32 de ani, iar în momentul de față, trăiește în București, încă din 2016 alături de soțul ei român, Nicu, și de fetița sa din altă relație.

În urmă cu trei săptămâni, Bella Santiago a decis să își unească destinul cu iubitul ei, Ionuț Grigore. Deși a fost una dintre cele mai speciale zile din viața artistei, o persoană de suflet de-ale artistei nu a putut să fie prezentă la marele eveniment.

Invitată la podcastul Ilincăi Vandici, Bella nu și-a mai putut stăpâni lacrimile când a deschis un subiect foarte dureros pentru ea, și anume, copilăria și relația cu mama ei. Aici, Bella Santiago și-a deschis inima în fața Ilincăi Vandici și a povestit unul dintre cele mai triste momente din viața sa.

Întrebată de Ilinca Vandici, de ce mama ei nu a venit la nuntă, artista a oferit un răspuns sfâșietor:

”A zis că nu mai vrea, înainte de nuntă, chiar anul trecut i-am zis: ”Vino aici, e cel mai important moment din viața mea”, a zis că vine. I-am trimis bani, documente, s-au rezolvat documentele, trebuia să facă pașaportul, apoi a zis: ”Auzi, nu mai vreau să vin. Am fost la doctor și mi-au zis să nu călătoresc atât, oasele mele sunt fragile și nu mai am cum să rezist atâtea ore de zbor. O să te sun pe video. O să văd acolo tot…”. M-am supărat, am plâns, am zis, e mama, nu am cum să mă supăr. O am și pe soacra aici, e un fel de mamă pentru mine.”, a spus frumoasa cântăreață cu lacrimi în ochi.