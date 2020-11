Mihai Albu a ajuns la Poliție din cauza Iuliei Albu. E mare scandal, ce se întâmplă cu fiica lor

Ca și alte divorțuri din showbiz-ul românesc, cel dintre Mihai Albu și Iulia Albu nu face rabat de la scandal. Problemele post-divoț dintre cei doi se adâncesc pe zi ce trece, și fiecare îl acuză pe celălalt în termeni duri.

După pronunțare sentinței de divorț, lui Mihai Albu i s-au stabilit, de comun acord cu fosta soție, orele și zilele în care poate să-și vadă fiica. Numai că, și nu ar fi prima dată, Iulia Albu a decis altfel, de la sine putere. Vedeta, încălcând un ordin judecătoresc, a decis că Mihai Albu nu are voie să-și vadă fiica.

Un alt moment de acest gen a fost la începutul pandemiei, când Iulia ar fi justificat decizia, prin faptul că Mihai Albu ar fi fost infectat. Afirmația a fost dovedită ca falsă de către fostul soț. Însă de data asta s-a ajuns până acolo, încât creatorul Mihai Albu a apelat la poliție.

”Normal week-end-ul acesta ar fi fost al nostru, unul din lună stabilit de Instanța judecătorească. Normal o hotărâre judecătorească trebuie respectată. Acum, din cauza divergențelor dintre mine și fosta soție ne socotim pe această hotărâre și ea a decis să nu iau copilul. Eu am alertat autoritatea tutelară, poliția”, a spus Mihai Albu.

În tot acest scandal cea care are cel mai mult de suferit este micuța lor. Recent Mihai Albu a mai declarat că Iulia a încercat să obțină și un ordin de restricție. Acuzațiile pe care le invoca sunt că Mihai Albu ar fi amenințat-o cu moartea, într-un interviu acordat Atena Stars.

”De când sunt în situația aceasta, evident am luat legătura cu avocați, cu foruri superioare care administrează…. să zicem Protecția Copilului, și din câte am constatat, cam 70-80% dintre femei procedează așa, deci nu e ceva foarte nou, că nu le înțelegem, nu le înțelegem. Probabil că asta este intenția, să mi-a locul (n.red. actualul iubit al Iuliei Albu). Cred că asta vrea. Au fost niște replici la un moment dat de genul ”Lasă-ne în pace să fim fericiți”. ”Dă-te la o parte”, ”Lasă copilul că are alt tată acum”. Toate acțiunile sunt în direcția asta. Individul mi-a spus chiar că el este tatăl legal al Mikaelei. Asta în fața copilului. Dacă aveam un pistol…”, a declarat Mihai.