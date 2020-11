Mihai Albu, amenințare cu moartea la adresa fostei soții? Iulia Albu rupe tăcerea

Scandalul dintre Mihai și Iulia Albu escaladează pe zi ce trece. În urma unor declarații ale lui Mihai Albu, Iulia a ieșit public, pe Facebook, pentru a-și spune punctul de vedere.

Mihai Albu, amenințare cu moartea la adresa fostei soții?

Mihai Albu a avut niște acuzații grave la adresa fostei soții și ale iubitului acesteia, spunând chiar că actualul iubit al Iuliei încearcă să-i ia locul, ca tată, fetiței lor, pe nume Mikaela. Ba mai mult, acesta a avut și o replică care a făcut-o pe Iulia Albu să reacționeze: ”Dacă aveam un pistol…”

”De când sunt în situația aceasta, evident am luat legătura cu avocați, cu foruri superioare care administrează…. să zicem Protecția Copilului, și din câte am constatat, cam 70-80% dintre femei procedează așa, deci nu e ceva foarte nou, că nu le înțelegem, nu le înțelegem. Probabil că asta este intenția, să mi-a locul (n.red. actualul iubit al Iuliei Albu). Cred că asta vrea. Au fost niște replici la un moment dat de genul ”Lasă-ne în pace să fim fericiți”. ”Dă-te la o parte”, ”Lasă copilul că are alt tată acum”. Toate acțiunile sunt în direcția asta. Individul mi-a spus chiar că el este tatăl legal al Mikaelei. Asta în fața copilului. Dacă aveam un pistol…”, a declarat Mihai Albu în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Cum a reacționat Iulia Albu

Astăzi, Iulia Albu a reacționat pe Facebook la spusele lui Mihai Albu, spunând că el are ”grave probleme” având în vedere ”discursul” său.

”Dragi colegi din presa,