Mihaela Tatu, probleme grave de sănătate. Ce a pățit: ”Am plâns până n-am mai putut”

Mihaela Tatu își îngrijorează din nou fanii cu noile vești. Aceasta are din nou probleme de sănătate, iar durerile au devenit insuportabile. Ce se întâmplă cu celebra prezentatoare de televiziune și care este situația în care se află acum?

Mihaela Tatu, veși triste pentru fani. Ce probleme de sănătate grave are?

Mihaela Tatu e măcinată de problemele de sănătate. Una din cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare din România vine cu vești deloc bune pentru fanii care i-au rămas încă fideli, deși nu o mai regăsim pe micile ecrane de ani buni. „De 3 x femeie” i s-a potrivt nu doar ca proiect, ci și ca relatare a călătoriei sale în viață.

Aceasta a avut parte de multe încercări din partea vieții, astfel că nu a fost lipsită de griji și nici de probleme de sănătate. Una din lucrurile cu care s-a confruntat a fost depresia, de care a reușit să se vindece în cele din urmă, iar pe măsură ce timpul trecea au apărut și alte lucruri care să-i dea bătăi de cap. Ceea ce a ajutat-o mult au fost călătoriile. Drumețiile au făcut-o să vadă altfel peisajul întreg și să se regăsească.

„Mi-am schimbat obiectivele. Lucru pe care îl fac constant. Să-ți găsești și să-ți definești sensul vieții, schimbându-l în raport cu ceea ce trăiești și în funcție de cum evoluează societatea. Și am mai avut momente de cumpănă, de confuzie sau de tristețe. Însă așa e în viață. Astea sunt situațiile care călesc, transformă, te fac să mergi înainte. E doar viață. M-am cercetat, am descoperit că eu am instrumentele la care să apelez, (și nu alții), pentru a trai frumos și armonios în viață mea și nu a altora”, a detaliat aceasta.

„A trebuit să-mi schimb stilul de viață și preocupările la 180 de grade”