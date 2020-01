Mihaela Tatu a renunțat definitiv la televiziune. Cum arată acum și cu ce se ocupă

Realizator-prezentator de emisiuni radio si televiziune de peste 22 de ani. A reprezentat un brand de post care a fost driver de canal timp de 6 ani.Este trainer certificat ANC in Tehnica si Arta livrarii discursului, trainer certificat persolog dupa modelul DISC. Voice Over la BTI Oradea. Speaker motivational. Moderator permanent la Business Days. Membru Toastmasters Oradea si Iasi.

Toate datele de mai sus o caracterizează pe nimeni alta, decât Mihaela Tatu, una din cele mai îndrăgite și populare prezentatoare tv de la noi din România. Într-un articol publicat cu ceva vreme în urmă pe blogul personal, Mihaela Tatu vorbea despre lucrurile care o fac fericită, mai ales de când s-a retras in lumina reflectoarelor.

”Firescul si naturaletea ma bucura. Diminetile in care ma trezesc sanatoasa, zambind, in asternutul moale, ce ma face sa ma simt lenesa, si deopotriva curioasa fata de ziua care tocmai incepe. Scancetul lui Gore (cainele meu) care ma atentioneaza discret ca vrea in „lumea larga”, pentru ca nu-i mai ajunge curtea. Si imi dau seama cat de mult semanam. Mirosul de lemn ars, mere coapte si caprifoi de pe stradutele din Oradea. Curgerea Crisului in apus de soare, in care se oglindeste „Lumea”, scrie Mihaela Tatu.