Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner s-au despărțit? Detaliul care i-a dat de gol

Este informația bombă a momentului. După ce s-au iubit ani la rând, se pare că Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner și-au spus adio. Desigur, această afirmație rămâne cu semnul întrebării, dat fiind faptul că momentan niciunul dintre ei nu au confirmat în mod oficial o potențială separare.

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgarner s-au despărțit?

Cu toate acestea, un detaliu a dat-o de gol pe frumoasa vedetă. Astfel că, de mai bine de două luni, aceasta nu a mai postat nicio fotografie alături de bărbatul cu care își jura iubire veșnică. La fel se întâmplă și în cazul lui Felix Baumgartner. În plus, Mihaela Rădulescu a decis să se retragă din showbiz pentru o vreme, dar mai ales de pe rețelele de socializare.

Să fie oare acesta motivul pentru care nu mai apar fotografii cu cei doi sau s-au despărțit? Și chiar dacă totul s-ar datora faptului că fosat prezentatoare de televiziune a renunțat la mediul online, de ce nu postează nici Felix ipostaze alături de iubita lui? Nu se cunosc mai multe detalii, însă adevărul va ieși la lumină cândva.

Ce mesaje și-au trimis

În urmă cu ceva timp, când au aniversat cinci ani de relație, Felix a surprins-o plăcut pe divă cu un mesaj pe rețelele de socializare. Atunci, bărbatul a ținut să-i mulțumească Mihaelei pentru toate momentele frumoase petrecute împreună și nu a ezitat să-și declare dragostea în public.

”Aniversare de cinci ani fericită, iubirea mea. Îţi mulţumesc pentru toate momentele remarcabile petrecute împreună. Te iubesc! #felixbaumgartner #mihaelaradulescuschwartzenberg, a scris Felix Baumgartner.

De altfel, ultimul ei mesaj pe Instagram dedicat lui Felix Baumgartner a fost în urmă cu șapte săptămâni, de ziua lui de naștere.

”Happy birthday, mein Schatz ! You know how much I love you, so I‘m gonna say just this – you keep shinning, you keep doing your amazing stuff up in the air and I‘ll make sure that when you come back home you feel safe and loved. (n.red. ”La mulți ani! Știi cât de mult te iubesc, așa că o să spun doar asta – continuă să strălucești, să faci lucrurile uimitoare în aer și mă voi asigura că atunci când te întorci acasă te vei simți în siguranță și iubit”).