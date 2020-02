Mihaela Rădulescu, cel mai mare salariu încasat vreodată la Românii au Talent. Cu cât o plătea PRO TV

Mihaela Rădulescu a fost cea mai bine plătită vedetă de la Românii la Talent. Postul de televiziune PRO TV i-a oferit un onorariu colosal. Iată despre ce sume este vorba.

Mihaela Rădulescu, cel mai mare salariu încasat vreodată la Românii au Talent

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai prețioase vedete de la noi. Asta judecând după onorariile care i se oferă la fiecare apariție. Vedeta a fost jurată timp de trei sezoane la Românii au talent, show care în acest an a debutat cu cel de-al zecelea sezon. Aceasta a anunțat pe Facebook, la vremea respectivă, că nu mai continua colaborarea din ”motive personale”.

„Știți cum e cu momentele alea din viață, când trebuie să iei o decizie, oricât de greu ar fi și oricât de multe și diverse lucruri ai de cântărit, de analizat. Am trăit un astfel de moment de curând și am făcut alegerea pe care am considerat-o cea mai oportună pentru mine, asumându-mi, cum mă știți, fiecare detaliu. Nu voi mai putea participă la noul sezon „Românii au talent”, strict din motive personale”, a scris vedeta pe pagină sa de Facebook, anul trecut.

Cât privește salariul ei de la Românii au talent, aceasta primea 250.000 de euro pe sezon. În plus, în afară de bani, i se plăteau și biletele de avion pentru deplasări.

Despre Mihaela Rădulescu

Mihaela Rădulescu s-a născut la data de 3 august în Piatra Neamț, România. Este o vedetă de televiziune, realizatoare de emisiuni de radio și tv. Reamintim că a fost și unul dintre jurații celui mai iubit show de televiziune, Românii au talent.

Mihaela Rădulescu a participat la Revoluția din 1989, iar apoi a fost secretara lui Dan Iosif. A frecventat cursurile a patru facultăți bucureștene, dar nu a finalizat niciuna.

Mihaela Rădulescu a debutat în televizune în anul 1994 la postul Tele 7abc, iar prima emisiune realizată s-a numit „Nocturna pe 16 mm”, fiind apoi urmată de „Weekend abc”, o producție de divertisment ce avea loc în fiecare duminică.