Mihaela Buzărnescu se alătură Simonei Halep. Gestul uriaș făcut pentru Spitalul Gerota

Jucătoarea de tenis Mihaela Buzărnescu se alătură Simonei Halep în lupta pentru stoparea crizei epidemiologice care afectează și țara noastră. Gestul uriaș făcut pentru Spitalul Gerota e demn de toată lauda.

După ce Simona Halep a donat o sumă de bani pentru spitalele din București și Constanța, a venit rândul unei alte reprezentante a tenisului să facă acest gest nobil. Mihaela Buzărnescu a decis să doneze o sumă de bani Spitalului Doctor Dimitrie Gerota din București, unde se tratează o mare parte dintre bolnavii care au contractat virusul care a băgat în sperieți întreaga planetă. Ocupanta locului 120 în clasamentul WTA a ales să facă acest gest uimitor în condițiile în care n-a mai jucat un turneu de aproape un an și nu are nici sponsor în această perioadă.

„Zilele acestea trebuie să reținem un singur mesaj: acela de a sta cât mai mult acasă pentru ca cei din cadrele medicale să poată lupta pentru noi! Dorința mea e să le fiu alături măcar cu 1% în lupta lor. Am ales să mă alătur eroilor de la spitalul Gerota și voi face o donație către ei. Sper ca tot mai mulți oameni să înțeleagă că doar împreună putem ieși cu bine din aceste momente, iar ceea ce putem face cu toții este să respectăm normele impuse de autorități. Îmi sunteti în gânduri și rugăciuni cu toții!”, a afirmat Mihaela Buzărnescu.

Spitalul Gerota – „linia întâi”. Mihaela Buzărnescu, impresionată de efortul medicilor

„Am ales să donez o sumă de bani către spitalul care a fost în linia întâi încă de la începutul apariției acestui virus. Foarte multă lume a fost afectată.

Cel mai mult mă sperie că putem să fim și noi afectați de acest virus, să ne îmbolnăvim sau să îi îmbolnăvim pe cei mai vârstnici din familia noastră. Doamne ferește! Se poate ajunge la mortalitate dacă nu se găsește un remediu pentru așa ceva. Pe de altă parte, și cariera noastră este dată peste cap. Nu mai putem participa la concursuri, nu mai avem unde să mergem să ne antrenăm. Sunt tot felul de lucruri care ne fac să ne stresăm și mai mult.

Consider că în această perioadă nu mai trebuie vorbim despre condiția financiară, ci despre cea umană. Mult sau puțin, important este să fim proactivi și să ne oferim ajutorul. Este o perioadă critică și este important să conștietizăm asta. Eu vin după aproape un an de pauză de competiții și știm cu toții că în clipa în care un sportiv se accidentează, sponsorii se retrag, dar tocmai pentru că știu ce înseamnă să fii pus în fața unor situații dificile am vrut să fac ceva pentru eroii noștri. Gândul meu este la doctorii bolnavi de la spitalul Gerota si la familiile lor. Pentru ei am vrut să mă implic așa cum am putut și sper, ca noi toți să conștientizăm cât de important este să-i ajutăm și să-i protejam.

În final aș vrea să mai adaug un gând bun pentru toți oamenii care sunt la fel de speriați și confuzi ca noi toți! Vom fi bine și împreună vom trece și peste această perioadă grea. Aveți grijă de voi și de cei dragi!”, este mesajul jucătoarei.

Mihaela Buzărnescu, locul 120 WTA, are 31 de ani.