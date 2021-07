Mihaela Buzărnescu le-a „luat fața” Simonei Halep și Soranei Cîrstea. „Aș fi plătit eu ca să fiu acolo!”

Mihaela Buzărnescu le-a „luat fața” Simonei Halep și Soranei Cîrstea. Jucătoarea de 33 de ani va fi singura reprezentantă a României în proba de simplu la Jocurile Olimpice de la Tokio. Buzărnescu a devenit, în ultima clipă, ceal de-al 101-lea membru al delegației olimpice române. Monica Niculescu și Raluca Olaru vor concura în proba de dublu feminin.

Mihaela Buzărnescu le-a „luat fața” Simonei Halep și Soranei Cîrstea. Tenisul românesc a fost bulversat de retragerile de la Jocurile Olimpice, practic, ale tuturor jucătoarelor care erau deja calificate. Accidentările sau situația pandemiei din Japonia au dus la abandonuri în masă ale sportivelor mai bine clasate. În aceste condiții, profitând de absența marilor vedete, Mihaela Buzărnescu a devenit eligibilă pentru Olimpiadă. Jucătoarea de 33 de ani, ocupanta locului 135 WTA, va fi singura reprezentantă a României în proba de simplu. La dublu, vor evolua Monica Niculescu și Raluca Olaru.

Pentru mine rămâne în istorie, o legendă. Pot spune că sunt fericită şi că mi-a fost demonstrată munca mea de-a lungul vieţii şi tot ce am realizat pentru că mi-am dorit să pot participa la un campionat olimpic.

Mihaela Buzărnescu tocmai a câștigat cel de-al doilea titlu WTA, la dublu, la turneul din Budapesta. La simplu, ea are un singur trofeu WTA în palmares. Jucătoarea din București a ajuns și pe locul 20 WTA, în august 2018, dar o accidentare teribilă a scos-o din circuit. Era chiar înainte de US Open, ediția din 2018. De atunci, Miki nu a reușit să mai revină la forma pe care a avut-o înaintea accidentării.

Locul 135 WTA din prezent nu îi permitea accesul direct la Jocurile Olimpice, dar retragerile celorlalte jucătoare românce i-au adus o șansă nesperată. Mihaela Buzărnescu a mai spus că speră să se bată chiar pentru o medalie olimpică.

Eram deja resemnată şi a venit vestea în urmă cu câteva zile. Nici nu am avut timp să mă bucur, că a trebuit să fac foarte multe formalităţi ca să pot pleca. În tenis, ştiţi cum e, nu contează atât de mult clasamentul. Contează forma din ziua respectivă. Nu trebuie să te bazezi pe clasamentul unei jucătoare sau adversare, dar bineînţeles dacă s-au retras câteva jucătoare de tot sigur că este o şansă în plus.

Ar fi ideal să ajung în semifinale sau să mă bat pentru o medalie! Mă las de tenis după aia! Nu, glumesc! Eu am mai jucat acolo un ITF mai mare şi am făcut finala, deci ştiu centralul, am jucat vreo 3 sau 4 meciuri acolo”, a mai declarat Mihaela Buzărnescu înainte să plece la Tokyo.