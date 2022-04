Mihaela Buzărnescu a redescoperit succesul. Jucătoarea care va împlini 34 de ani pe 4 mai s-a despărțit, luna trecută, după doar 6 luni de relație, de Marco Dulca, jucătorul Chiendiei Târgoviște și fiul lui Cristi Dulca, antrenorul naționalei feminine. Ruptura a fost una destul de dură, tenismena acuzându-și fostul iubit de abuzuri psihice și verbale. Mihaela Buzărnescu nu mai câștigase un meci din luna noiembrie, acum ea punând capăt unei serii de șase eșecuri consecutive.

„Aceste ultime 6 luni au fost foarte grele pentru mine, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Sunt atât de recunoscătoare că am revenit după accidentare și că pot juca din nou.

În viața personală am pus totul pe tavă, m-am implicat total, la fel cum o fac și în viața profesională. Dumnezeu știe prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilințele, rănile, acuzațiile produse de imaginația lui. Ce abuz mental!

Aceste lucruri lasă urme. Toate relele pe care le-am primit și prin care am trecut se vor transforma în ceva bun pentru mine, într-un anumit moment”, a scris Mihaela Buzărnescu, pe Instagram, conform gsp.ro.