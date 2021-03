Mihaela, adevărul despre relația cu Silviu Prigoană. Ce face el, de când nu mai e cu Bahmu

Cei doi au format unul din cele mai neașteptate cupluri, mai cu seamă după scandalul imens avut de Silviu Prigoană cu fosta soție. Ce spune Mihaela despre relația cu celebrul om de afaceri?

Silviu și Mihaela Prigoană s-au căsătorit în anul 2016, iar de atunci vieților lor au căpătat o altă culoare, mai ales cea a fostului politician. Partenera de viață a acestuia și-a deschis sufletul și a vorbit despre mariajul pe care îl are, dar și despre obstacolele care apar inevitabil.

După celebrul scandal uriaș dintre Prigoană și Adriana Bahmuțeanu, bărbatul a reușit în cele din urmă să își găsească liniștea și să creadă din nou în iubire. Blondina se consideră o femeie împlinită pentru că are un bărbat determinat alături, care știe cum să facă lucrurile să funcționeze.

„Primii ani au fost puțin așa… până s-a acomodat, fără soție. Nu a fost simplu, dar parcă suntem dintotdeauna împreună. El este ca și un copil acum, se bucură din orice, e fericit. Faptul că eu sunt aproape de el, noi mergem la plimbare împreună, mâncăm, povestim, citim. El spune că sunt fata lui mult visată. A fost un om hotărât la viața lui”, a declarat Mihaela Prigoană pentru Antena Stars.

De asemenea, femeia mai adaugă faptul că Silviu seamănă cu mama sa, dar are o parte din calmul și liniștea tatălui său, fiind chiar și un om analitic uneori, cu toate că deseori își arată și partea vulcanică.

Cei doi formează acum unul din cele mai liniștite și retrase cupluri din showbiz-ul românesc, fostul politician alegând o parteneră la extremă față de ceea ce a decis în trecut. Mihaela și Silviu au decis să își triască în tihnă povestea de dragoste, fără să-și facă apariția la evenimente publice prea multe sau să împărtășească des lucruri cu jurnaliștii.

„Cred că Silviu semănă mai mult cu mama, dar are parte mult și de la tatăl lui. Tatăl lui este un om mai calm, își face timp să analizeze lucrurile. Silviu este mai vulcanic. Eu când am venit în 2015 la București și am venit acasă la Silviu, el era acolo împreună cu soțul ei și făceau niște controale medicale și când m-a văzut, am stat puțin, am povestit și mi-a spus un lucru pe care nu o să-l uit niciodată, niște cuvinte foarte frumoase >. A fost o femeie foarte minunată”

Mihaela, soția lui Silviu Prigoană.