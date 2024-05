Ștefania Stănilă, prima reacție după ce a fost eliminată de la Survivor. Câți bani primește de la Pro TV pentru cele 17 săptămâni de concurs

Ștefania Stănilă a făcut primele declarații după eliminarea de la Survivor All Stars, din 9 mai 2024:

„Am emoții și nu pot să cred ce se întâmplă în momentul ăsta. Am vrut să rămân, dar eram conștientă că o să vină pentru că a fost o perioadă destul de dificilă pentru noi, faimoșii, și era evident că unul dintre noi o să plece acasă.

Cred că TJ are o misiune destul de grea, dar nu imposibilă. Am mare încredere în el. TJ, ești ultimul faimos, ne bazăm pe tine, avem încredere în tine”.

Concurenții de la Survivor All Stars primesc de la Pro TV câte 3.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție. Cum Ștefania Stănilă a rezistat 17 săptămâni, ea urmează să încaseze un cec de 51.000 de euro.

Ștefania Stănilă de la Survivor All Stars 2024 este fostă gimnastă cu un palmares impresionant de medalii și premii. Concurenta a fost colegă cu Sandra Izbașa și Larisa Iordache, însă s-a retras după Campionatele Mondiale din 2014.

Ștefania Stănilă are 27 de ani și s-a născut în Aninoasa, Hunedoara. Aceasta a reprezentat cu mândrie Lotul Național al României, devenind campioană europeană în concursul pe echipe în 2014 și obținând medalia de aur.

Palmaresul său cuprinde medalia de bronz pe echipe și medalia de argint la sărituri în 2012, iar în 2014, a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Aninoasa.

Ștefania a absolvit Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor din București, apoi a continuat studiile de master la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul UBB Cluj-Napoca, specializându-se în sport și performanță motrică în gimnastică.

Deși s-a bucurat de succes, Ștefania Stănilă s-a retras din competiții după Campionatele Mondiale din 2014.

Până să ajungă la Survivor All Stars, a lucrat ca antrenoare de gimnastică artistică într-un club sportiv din Cluj-Napoca.

„(…) Am crescut destul de greu, eu am plecat la 6 ani de acasă, am stat departe de părinți. Când aveam 9 ani, tatăl meu a murit. El a fost motivația să continui cu sportul”, a povestit Ștefania Stănilă înainte de prima emisiune Survivor All Stars de la Pro TV.