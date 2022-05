Micutzu, show cu manele și înjurături la Filarmonica Banatul, după ce Jador a fost interzis. Toți oamenii au râs în hohote

Micutzu, unul dintre cei mai apreciați comedianți din România, a urcat marți, 3 mai, pe scena Filarmonicii „Banatul“ din Timişoara, în cadrul unui spectacol alături de alți artiști. Bărbatul a înjurat și a pus manele ca să arate că „se poate“, la două săptămâni după concertul a doi cântăreți celebri din lumea manelelor – Jador și Aza – a fost interzis.

Micutzu „l-a răzbunat“ pe Jador? Comediantul a avut un moment total neașteptat la Filarmonica din Timișoara, în timpul unui număr de stand-up. Actorul de 35 de ani a pus manele și a înjurat pe scenă, la două săptămâni după ce concertul lui Jador a fost interzis.

Atunci, celebrul cântăreț de manele a fost în centrul unui scandal care s-a viralizat rapid pe internet. Directorul de la Filarmonica din Timișoara a respins cererea de autorizație a evenimentului după ce Jador și-a anunțat concertul și a vândut toate biletele pentru acesta.

După ce concertul de manele al lui Jador a fost interzis, primarul și autoritățile locale din Timișoara au fost acuzate de discriminare. Tot atunci, o mezzosoprană a scris pe Facebook că un astfel de spectacol nu își are loc pe scena Filarmonicii.

Reacțiile în urma scandalului au fost împărțite, unele dintre comentarii evidențiind că, în timp ce manelele sunt interzise, înjurăturile comedianților au undă liberă. Pentru a confirma, comediantul Micutzu a pus să o melodie aparținând lui Jador şi a folosit cuvinte obscene pentru a arăta că se poate atunci când a urcat pe scena Filarmonicii „Banatul“.

După cum menționam și mai sus, mezzosoprana, care a şi concurat pentru postul de director al Filarmonicii „Banatul“ împotriva actualului director, a susținut că astfel de spectacole nu îşi au loc pe scenă.

„Noi, artiştii «clasici» numim scenele operelor, teatrelor, filarmonicilor lemn sfânt. Întotdeauna urcăm pe scenă cu respect şi recunoştinţa, studiem, ne pregătim, ne îmbrăcăm în ţinute alese, ne machiem/coafăm, ne controlăm atitudinea şi mişcarea scenică.

Atenţie! Postarea mea nu e despre artist, despre arta lui, sau despre preferinţele publicului din sală. Trăim în democraţie, fiecare are dreptul să aleagă, după gusturile şi educaţia lui. Consider, însă, că acest tip de spectacol nu îşi are loc pe scena Filarmonicii, după cum nici un concert simfonic nu îşi are locul într-un pub, sau un spectacol de operă, nu ştiu…, zic repede, pe un teren de cricket“, a scris artista pe Facebook.