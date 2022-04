Scandalul uriaș în care este implicat Jador. Manelistul l-a acuzat pe Dominic Fritz și a primit imediat replica

În urmă cu câteva zile un scandal de proporții a apărut în spațiul public, în care este implicat Jador. Conform presei locale, acesta avea anunțat un concert, la care se puseseră deja biletele în vânzare. Cocnertul trebuia să aibă loc pe scena Operei din Timișoara. Ulterior, managerul instituției anula concertul, justificarea fiind una pertinentă, în opinia sa. Manelele și Opera nu sunt două lucruri care pot fi puse împreună. Celebrul manelist se lansa, ulterior, în acuzații dure la adresa primarului Dominic Fritz, pe care-l consideră principalul vinovat de anularea concertului.

La începutul acestei luni Jador își anunța fanii că va avea un concert de zile mari. Locația aleasă era Opera din Timișoara, unul din locașurile de cultură importante din oraș. Dar, după ce au apărut dezvăluiri în presa locală, managerul instituției anunța annularea concertului.

De cealaltă parte, agentul lui Jador încerca să-i convingă să nu anuleze evenimentul, având în vedere că au fost puse deja biltele în vânzare. După anunțul deciziei, Jador vorbea pe rețelele de socializare despre acest lucru:

„În ultima vreme, m-au sunat majoritatea televiziunilor din ţară pe subiectul că Filarmonica de la Timişoara nu m-ar lăsa pe mine să cânt acolo. Mi-am dat seama… bă, ţigan, manele… primarul am înţeles că nu a fost de acord şi cu o fată Roxana care a făcut consiliu special pentru ca Jador să nu vină acolo. Ce vreau eu să spun…

Oricum nu o să mai vin acolo, în oraşul Timişoara nu o să mai vreau să cânt acolo, fiindcă mi se pare că sunt nişte oameni… da, sunt ţigan…şi mă bucur că sunt… am făcut o facultate, domnul primar, am făcut un master, am încercat să-mi depăşesc condiţia pentru că e greu să pleci de pe câmp, cu oile şi să ajungi Jador…

Sper ca oamenii din Timişoara care discriminează ţiganii sau un gen muzica… nu ştiu ce discriminează oamenii ăştia pentru că nu-mi dau seama care este motivul principal, needucaţia mea, poate am părut prea negru şi îi deranjează, pentru că muzica pe care o fac nu găsiţi dezacorduri, greşeli gramaticale, ritmul vă deranjează?”, este mesajul transmis de Jador.