Micuța actriță din Sacrificiul, umilită de statul român. Ce a pățit Julia Marcan

Julia Marcan, micuța actriță din serialul ”Sacrificiul” a postat un mesaj pe pagina sa de instagram, în care spune că trebuie să aleagă între bursa de merit și bursa de performanță.

Julia Marcan este o elevă de nota zece, dar și o actriță extrem de talentată. Micuța în vârstă de 11 ani a transmis un mesaj… dureros pentru statul român, fiind nevoită să aleagă între două burse pe care aceasta le-a obținut prin munca sa.

”ROMÂNIA, te iubesc, chiar dacă m-ai pus să aleg între bursa de performanță și cea de merit. Ar fi fost prea mult, ce-i drept! 😜”,a scris actrița din Sacrificiul pe contul ei de Instagram.

Valoarea unei burse de merit și a unei burse de performanță

Nu știm pe care dintre burse a ales-o Julia Marcan, dar știm că valoarea unei burse de merit este următoarea: elevii cu media 10 beneficiază de o bursă de 600 de lei pe lună, elevii cu media cuprinsă între 9,50 și 9,99 beneficiază de o bursă de 300 de lei lunar, elevii cu media cuprinsă între 9,49 și 9,00 primesc 200 de lei lunar, elevii cu media cuprinsă între 8,99 și 8,50 primesc 70 de lei lunar.

Valoarea burselor de performanță este următoarea: elevii care au obținut la olimpiadele și concursurile școlare, faza națională, locurile I, II sau III, precum și cei care s-au calificat în loturile de pregătire organizate pentru competițiile internaționale beneficiază de o bursă de 1.000 de lei, în timp ce elevii care au obținut la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific locurile I, II sau III, primesc burse de 500 de lei.

Este pe scenă de la 4 ani

Julia Marcan a interpretat rolul Ștefaniei în serialul ”Sacrificiu”, care a fost difuzat la postul de televiziune Antena 1. Actrița este pe scenă de la vârsta de patru ani.

„Am participat la casting alături de surioara mea mai mică, care s-a prezentat înaintea mea, eu ajungând târziu din cauza unor filmări pe care le aveam în paralel, însă îmi doream enorm de mult să pot fi și eu acolo. Am avut un mare noroc pentru că doamna Ruxandra Ion și întreaga echipă m-au așteptat, deși castingul se încheiase deja. După ce am dat proba am plâns și m-am descărcat pentru că rolul era pentru o fetiță mai mică de vârstă față de mine”, a spus Ștefania, despre felul în care a obținut rolul pentru serial.