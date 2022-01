Michael Schumacher împlinește 53 de ani. Ce se întâmplă cu fostul campion de Formula 1

Michael Schumacher împlinește 53 de ani. Este greu de crezut, dar fostul mare campion din Formula 1 a petrecut ultimii 8 ani țintuit la pat. Septuplul câștigător al titlului din „Marele Circ” a suferit, în 29 decembrie 2013, un accident stupid la schi și s-a lovit la cap. Un adevărat model în carieră, dar și pe plan personal, Michael Schumacher îmbătrânește, treptat, fără ca publicul să știe dacă îl va mai vedea vreodată.

Michael Schumacher împlinește 53 de ani. Într-un alt univers, marele campion din Formula 1 ar fi continuat să aibă viața de vis pe care și-a făurise. Cu o avere estimată la 600 de milioane de euro, germanul este considerat unul dintre cei mai mari piloți din cursele „Marelui Circ”.

Michael Schumacher a fost mereu un model de seriozitate profesională, pregătire fizică, dar și viață personală. A stat 21 de ani, cu 4 sezoane de pauză, între 2006 și 2010, în Formula 1. A debutat în 1991, în Marele Premiu al Belgiei, și s-a oprit în 2012, în Brazilia.

Prima victorie a obținut-o tot în Belgia, la doar un an de la debut. Au urmat altele 90, 7 titluri mondiale (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004), 155 de podiumuri și 68 de plecări din pole position. Schumacher a început la Jordan, a continuat la Benetton și a cunoscut gloria la Ferrari, alături de care a câștigat 5 titluri consecutive de campion mondial. Ultima sa echipă a fost Mercedes.

Michael Schumacher a simțit, încă din 1994, ce poate însemna „mâna destinului”. Se afla chiar în spatele legendarului pilot brazilian Ayrton Senna, la Imola, când acesta nu a putut evita impactul care s-a dovedit a-i fi fatal. Era anul primului titlu mondial al germanului, după un duel monstruos cu britanicul Damon Hill.

Când s-a retras, Michael Schumacher nu putea decât să asiste la ascensiunea urmașului său, Mick Schumacher, care avea să-i calce pe urme în Formula 1. Dar, în 29 decembrie 2013, pe când se afla la schi în Alpii Francezi, marele campion care „zbura” pe piste cu peste 300 de km la oră, se împiedică de o denivelare a pârtiei și se lovește cu capul de, probabil, singura piatră „uitată” pe traseul schiorilor.

Michael Schumacher a stat o jumătate de an în comă. Apoi, toate informațiile despre el nu s-au mai transmis decât printr-un „fir” extrem de subțire dinspre familia sa apropiată Corinna, soția sa, apărând „cu dinții” intimitatea suferinței marelui campion.

Doar câteva persoane foarte apropiate au putut să-l vadă pe Schumacher în acești ani. Printre ei și fostul său șef și mentor de la Ferrari, Jean Todt.

Tot anul trecut, însă, fiul marelui industriaș Enzo Ferrari, Piero, a dezvăluit în timpul unei ceremonii care a avut loc la Roma că fostul mare campion al celor de la Ferrari încă nu poate comunica sub nicio formă. Și și-a exprimat totodată regretul referitor la faptul că el este în continuare „ca și mort”.

În septembrie 2021, Netflix a lansat documentarul „Pilot, idol, legendă”, realizat cu aprobarea familiei Schumacher. O prezentare destul de simplistă a unei cariere glorioase, dublată de un destin, finalmente, tragic. Luni, la aniversarea zilei de naștere a lui Michael Schumacher, fosta sa scuderie, Ferrari, i-a transmis un mesaj de încurajare.

„Suntem toți cu tine, Michael”, au postat cei de la Ferrari, echipa unde germanul a atins „Everestul” curselor de Formula 1. În acest an, britanicul Lewis Hamilton a fost la un pas să depășească recordul lui Schumacher la titluri obținute în Formula 1. Dar a pierdut ocazia de a lua cel de-al 8-lea trofeu, fiind învins în ultima cursă de olandezul Max Verstappen.

Înaintea ultimei curse din sezonul 2021, Sebastian Vettel, un apropiat al lui Schumacher, el însuși cvadruplu campion, afirma că i-ar plăcea ca acest record, de șapte titluri, să fie în continuare deținut și de idolul său.

Dar, dincolo de asta, Michael Schumacher va rămâne unul dintre „monștrii sacri” ai curselor auto. Indiferent câți ani va mai trăi sau în ce fel o va face. Chiar și fantomatică, prezența lui Schumacher peste lumea Formulei 1 va fi mereu resimțită cu putere.

We’re all with you, Michael.

Today and all days ❤️ #essereFerrari 🔴 @schumacher pic.twitter.com/Chmy53QzFc

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 3, 2022